Куриные голени можно приготовить так, чтобы мясо осталось сочным, а сверху образовалась аппетитная корочка. Для этого достаточно простого маринада и ароматного чесночного соуса. Такая курица хорошо сочетается с картофелем, рисом, макаронами или овощами. Рассказываем, как приготовить голени в аэрогриле.

Идея приготовления сочных голеней в чесночном соусе опубликована на странице lanas diet в Instagram.

Ингредиенты:

куриные голени – 1 кг.

соевый соус – 2 ст.л.

растительное масло – 1 ст.л.

мед – 1 ч.л.

сушеный чеснок – 1 ч.л.

сладкая паприка – 1 ч.л.

кайенский перец – ¼–½ ч.л.

соль – ½ ч.л.

сливочное масло – 30–40 г

чеснок – 4–5 зубчиков

петрушка – 2 ст.л.

лимонный сок – 1 ч.л.

пармезан – для посыпки

Способ приготовления:

1. Промокните голени бумажным полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу. На каждой сделайте по два глубоких надреза вдоль кости. Благодаря этому мясо лучше пропитается маринадом и прожарится более равномерно.

2. Добавьте к курице соевый соус, растительное масло, мед, сушеный чеснок, паприку, кайенский перец и соль. Тщательно перемешайте голени, чтобы специи и соус равномерно покрыли мясо и проникли в надрезы. Оставьте курицу примерно на 30 минут. Если есть время, можно мариновать её дольше.

3. После этого выложите голени в корзину аэрогриля в один слой. Запекайте при температуре 180 градусов около 30-35 минут. Примерно в середине приготовления переверните мясо на другую сторону. Продолжительность запекания может немного отличаться в зависимости от размера голеней.

4. Пока курица готовится, приготовьте чесночный соус. Растопите сливочное масло в небольшой кастрюле или сковороде на слабом огне.

5. Добавьте измельченный чеснок и прогревайте около минуты, не допуская сильного обжаривания. Затем добавьте мелко нарезанную петрушку и лимонный сок. Перемешайте и снимите с огня.

6. Готовые горячие окорочка переложите в миску и полейте ароматным чесночным маслом. Хорошо перемешайте, чтобы соус распределился по всей курице.

7. В завершение щедро посыпьте мясо мелко натертым пармезаном. Благодаря теплу сыр слегка расплавится и смешается с чесночным маслом.

8. Подавать такие куриные голени в чесночном соусе можно сразу после приготовления. В качестве гарнира подойдут картофельное пюре, запеченный картофель, рис, макароны или свежие овощи.

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