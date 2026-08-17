Сочные голени в чесночном соусе: подайте мясо с любым гарниром на ужин
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Куриные голени можно приготовить так, чтобы мясо осталось сочным, а сверху образовалась аппетитная корочка. Для этого достаточно простого маринада и ароматного чесночного соуса. Такая курица хорошо сочетается с картофелем, рисом, макаронами или овощами. Рассказываем, как приготовить голени в аэрогриле.
Идея приготовления сочных голеней в чесночном соусе опубликована на странице lanas diet в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные голени – 1 кг.
- соевый соус – 2 ст.л.
- растительное масло – 1 ст.л.
- мед – 1 ч.л.
- сушеный чеснок – 1 ч.л.
- сладкая паприка – 1 ч.л.
- кайенский перец – ¼–½ ч.л.
- соль – ½ ч.л.
- сливочное масло – 30–40 г
- чеснок – 4–5 зубчиков
- петрушка – 2 ст.л.
- лимонный сок – 1 ч.л.
- пармезан – для посыпки
Способ приготовления:
1. Промокните голени бумажным полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу. На каждой сделайте по два глубоких надреза вдоль кости. Благодаря этому мясо лучше пропитается маринадом и прожарится более равномерно.
2. Добавьте к курице соевый соус, растительное масло, мед, сушеный чеснок, паприку, кайенский перец и соль. Тщательно перемешайте голени, чтобы специи и соус равномерно покрыли мясо и проникли в надрезы. Оставьте курицу примерно на 30 минут. Если есть время, можно мариновать её дольше.
3. После этого выложите голени в корзину аэрогриля в один слой. Запекайте при температуре 180 градусов около 30-35 минут. Примерно в середине приготовления переверните мясо на другую сторону. Продолжительность запекания может немного отличаться в зависимости от размера голеней.
4. Пока курица готовится, приготовьте чесночный соус. Растопите сливочное масло в небольшой кастрюле или сковороде на слабом огне.
5. Добавьте измельченный чеснок и прогревайте около минуты, не допуская сильного обжаривания. Затем добавьте мелко нарезанную петрушку и лимонный сок. Перемешайте и снимите с огня.
6. Готовые горячие окорочка переложите в миску и полейте ароматным чесночным маслом. Хорошо перемешайте, чтобы соус распределился по всей курице.
7. В завершение щедро посыпьте мясо мелко натертым пармезаном. Благодаря теплу сыр слегка расплавится и смешается с чесночным маслом.
8. Подавать такие куриные голени в чесночном соусе можно сразу после приготовления. В качестве гарнира подойдут картофельное пюре, запеченный картофель, рис, макароны или свежие овощи.
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