Куриные голени остаются одним из самых популярных вариантов для семейного обеда. Их легко приготовить, а если добавить овощной соус, блюдо получается особенно сочным. Для рецепта понадобятся простые продукты, которые найдутся почти на каждой кухне. Ароматные специи и томатная основа делают мясо нежным и насыщенным на вкус.

Идея приготовления сочных голеней в овощном соусе опубликована на странице polli cooking в Instagram.

Ингредиенты:

куриные голени – 5-6 шт.

лук – 1 шт.

красный болгарский перец – 1 шт.

помидоры черри – по вкусу

томатная паста – 100 мл.

вода – 50 мл

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

специи для курицы – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриные голени промойте и просушите бумажными полотенцами. Посыпьте солью, перцем и специями для курицы.

2. Разогрейте сковороду и обжарьте голени до золотистой корочки со всех сторон. Готовое мясо временно переложите на тарелку.

3. Лук нарежьте полукольцами, а сладкий перец – тонкими полосками. Помидоры черри по желанию можно разрезать пополам.

4. Выложите овощи на ту же сковороду, на которой жарилось мясо. Готовьте несколько минут, пока они не станут мягче.

5. Добавьте томатную пасту, воду, соль, перец и еще немного специй. Хорошо перемешайте соус.

6. Верните куриные голени на сковороду, накройте крышкой и тушите примерно 15 минут.

7. Переверните мясо и оставьте готовиться еще на 15 минут, чтобы оно полностью пропиталось соусом.

8. Подавайте блюдо горячим вместе с гарниром по своему вкусу.

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