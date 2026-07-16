Сочные голени в овощном соусе: мясо просто тает во рту

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
804
Сочные голени в овощном соусе: мясо просто тает во рту
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Куриные голени остаются одним из самых популярных вариантов для семейного обеда. Их легко приготовить, а если добавить овощной соус, блюдо получается особенно сочным. Для рецепта понадобятся простые продукты, которые найдутся почти на каждой кухне. Ароматные специи и томатная основа делают мясо нежным и насыщенным на вкус.

Идея приготовления сочных голеней в овощном соусе опубликована на странице polli cooking в Instagram.

Сочные голени в овощном соусе: мясо просто тает во рту

Ингредиенты:

  • куриные голени – 5-6 шт.
  • лук – 1 шт.
  • красный болгарский перец – 1 шт.
  • помидоры черри – по вкусу
  • томатная паста – 100 мл.
  • вода – 50 мл
  • соль – по вкусу
  • черный перец – по вкусу
  • специи для курицы – по вкусу

Способ приготовления:

Сочные голени в овощном соусе: мясо просто тает во рту

1. Куриные голени промойте и просушите бумажными полотенцами. Посыпьте солью, перцем и специями для курицы.

2. Разогрейте сковороду и обжарьте голени до золотистой корочки со всех сторон. Готовое мясо временно переложите на тарелку.

Сочные голени в овощном соусе: мясо просто тает во рту

3. Лук нарежьте полукольцами, а сладкий перец – тонкими полосками. Помидоры черри по желанию можно разрезать пополам.

4. Выложите овощи на ту же сковороду, на которой жарилось мясо. Готовьте несколько минут, пока они не станут мягче.

Сочные голени в овощном соусе: мясо просто тает во рту

5. Добавьте томатную пасту, воду, соль, перец и еще немного специй. Хорошо перемешайте соус.

6. Верните куриные голени на сковороду, накройте крышкой и тушите примерно 15 минут.

Сочные голени в овощном соусе: мясо просто тает во рту

7. Переверните мясо и оставьте готовиться еще на 15 минут, чтобы оно полностью пропиталось соусом.

8. Подавайте блюдо горячим вместе с гарниром по своему вкусу.

Сочные голени в овощном соусе: мясо просто тает во рту

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