Сочные голубцы из кабачков: делимся легким рецептом сытного блюда
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Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных закусок, салатов, пасты, а также оладий и блинов. Еще кабачки можно консервировать, тушить, мариновать, жарить и готовить из них голубцы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных голубцов из кабачков, с вкусной мясной начинкой.
Ингредиенты:
- Кабачки 2 шт.
- Куриное филе 1 шт.
- Зеленый лук 50 г
- Укроп по вкусу
- Соль, перец по вкусу
- Сушеный чеснок по вкусу
Для соуса:
- Вода 200 мл
- Сметана 1 ст. л.
- Кетчуп 1 ст. л.
- Соль 1/4 ч. л.
- Сахар 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Кабачки нарезаю ломтиками, немного подсаливаю и оставляю, чтобы они стали более эластичными.
2. Куриное филе перемалываю в фарш. Добавляю соль, перец, сушеный чеснок, зеленый лук и укроп. Все хорошо перемешиваю.
3. На каждый ломтик кабачка выкладываю фарш и скручиваю рулетики. Выкладываю их в форму для запекания.
4. Для соуса: смешиваю воду, сметану, кетчуп, соль и сахар. Заливаю рулетики.
Запекайте при 180C 40 минут!
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