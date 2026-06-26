Сочные голубцы из кабачков: делимся легким рецептом сытного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
144
Сочные голубцы из кабачков
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Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных закусок, салатов, пасты, а также оладий и блинов. Еще кабачки можно консервировать, тушить, мариновать, жарить и готовить из них голубцы.

Сочные голубцы из кабачков: делимся легким рецептом сытного блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных голубцов из кабачков, с вкусной мясной начинкой.

Ингредиенты: 

  • Кабачки 2 шт.
  • Куриное филе 1 шт.
  • Зеленый лук 50 г
  • Укроп по вкусу
  • Соль, перец по вкусу
  • Сушеный чеснок по вкусу

Для соуса:

  • Вода 200 мл
  • Сметана 1 ст. л.
  • Кетчуп 1 ст. л.
  • Соль 1/4 ч. л.
  • Сахар 1 ч. л.

Способ приготовления: 

1. Кабачки нарезаю ломтиками, немного подсаливаю и оставляю, чтобы они стали более эластичными.

Сочные голубцы из кабачков: делимся легким рецептом сытного блюда

2. Куриное филе перемалываю в фарш. Добавляю соль, перец, сушеный чеснок, зеленый лук и укроп. Все хорошо перемешиваю.

Сочные голубцы из кабачков: делимся легким рецептом сытного блюда

3. На каждый ломтик кабачка выкладываю фарш и скручиваю рулетики. Выкладываю их в форму для запекания.

Сочные голубцы из кабачков: делимся легким рецептом сытного блюда

4. Для соуса: смешиваю воду, сметану, кетчуп, соль и сахар. Заливаю рулетики.

Сочные голубцы из кабачков: делимся легким рецептом сытного блюда

Запекайте при 180C 40 минут!

Сочные голубцы из кабачков: делимся легким рецептом сытного блюда

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