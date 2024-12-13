Если вы уже начали поиски блюд, которые можно подавать на праздничный стол на Рождество или Новый год, советуем обратить внимание именно на этот рецепт. За довольно короткое время на вашем столе появится невероятно вкусное блюдо, красивое.

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Данным рецептом в Instagram поделилась фудблогерка с ником kathycoooks. Она рассказала, как приготовить куриные бедра таким образом, чтобы ими лакомились абсолютно все.

Ингредиенты

Куриные бедра без кости – 5-6 шт.

Мед – 2 ст.л.

Соевый соус – 4 ст.л.

Апельсин – 2 шт

Масло растительное – 2 ст.л.

Сушеный чеснок – 1 ч.л.

Копченая паприка – 1 ч.л.

Розмарин – несколько веточек

Клюква – 50 гр

Способ приготовления

1. Для соуса смешиваем мед, сок 1 апельсина, соевый соус, растительное масло и специи.

2. Заливаем соусом куриные бедра и оставляем мариноваться на 30 минут.

3. Мясо курицы выкладываем в форму для запекания и ставим в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут.

4. Достаем и смазываем каждый кусочек медом.

5. Выкладываем дольки апельсина, веточки розмарина и посыпаем клюквой.

6. Ставим снова в духовку еще на 25 минут. На последних минутах включаем режим конвекции, чтобы была аппетитная корочка.

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