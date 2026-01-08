Сочные и нежирные рубленые котлеты из индейки: делимся простым рецептом блюда для обеда

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
9
Мясные котлеты идеально подходят для обеда к любому гарниру. Для блюда можно использовать индейку – она в меру жирная, достаточно сочная. Для идеального результата не стоит измельчать продукт в фарш. Значительно лучшей идеей будет приготовить именно рубленые котлеты и измельчить мясо ножом.

Идея приготовления сочных рубленых котлет для обеда опубликована на странице фудблогера kathycoooks в Instagram.

Ингредиенты:

  • филе индейки – 500 г
  • помидор – 2 шт.
  • укроп – по вкусу
  • яйцо – 1 шт.
  • майонез – 2 ст.л.
  • мука – 2-3 ст.л.
  • сыр моцарелла – 70 г
  • специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе и помидоры нарезать мелким кубиком.

2. Добавить натертый сыр, а также специи.

3. Перемешать.

4. Добавить яйцо, майонез, муку и укроп.

5. Снова хорошо перемешать.

6. Обжарить с обеих сторон до золотистой корочки под крышкой.

