Мясные котлеты идеально подходят для обеда к любому гарниру. Для блюда можно использовать индейку – она в меру жирная, достаточно сочная. Для идеального результата не стоит измельчать продукт в фарш. Значительно лучшей идеей будет приготовить именно рубленые котлеты и измельчить мясо ножом.

Идея приготовления сочных рубленых котлет для обеда опубликована на странице фудблогера kathycoooks в Instagram.

Ингредиенты:

филе индейки – 500 г

помидор – 2 шт.

укроп – по вкусу

яйцо – 1 шт.

майонез – 2 ст.л.

мука – 2-3 ст.л.

сыр моцарелла – 70 г

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе и помидоры нарезать мелким кубиком.

2. Добавить натертый сыр, а также специи.

3. Перемешать.

4. Добавить яйцо, майонез, муку и укроп.

5. Снова хорошо перемешать.

6. Обжарить с обеих сторон до золотистой корочки под крышкой.

