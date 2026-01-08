Все рецепты
Сочные и нежирные рубленые котлеты из индейки: делимся простым рецептом блюда для обеда
Мясные котлеты идеально подходят для обеда к любому гарниру. Для блюда можно использовать индейку – она в меру жирная, достаточно сочная. Для идеального результата не стоит измельчать продукт в фарш. Значительно лучшей идеей будет приготовить именно рубленые котлеты и измельчить мясо ножом.
Идея приготовления сочных рубленых котлет для обеда опубликована на странице фудблогера kathycoooks в Instagram.
Ингредиенты:
- филе индейки – 500 г
- помидор – 2 шт.
- укроп – по вкусу
- яйцо – 1 шт.
- майонез – 2 ст.л.
- мука – 2-3 ст.л.
- сыр моцарелла – 70 г
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Филе и помидоры нарезать мелким кубиком.
2. Добавить натертый сыр, а также специи.
3. Перемешать.
4. Добавить яйцо, майонез, муку и укроп.
5. Снова хорошо перемешать.
6. Обжарить с обеих сторон до золотистой корочки под крышкой.
