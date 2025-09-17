Сочные и сытные голубцы с картофельной начинкой: как приготовить вкусное блюдо на обед
Вкусные и сочные голубцы можно приготовить не только с мясом. Для начинки прекрасно подойдет картофель. Блюдо получится значительно оригинальнее и бюджетнее, идеально подойдет для обеда.
Идея приготовления сытных голубцов с картофелем на обед опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- 1 большая капуста
- 1 кг картофеля
- 2 луковицы (для жарки + масло)
- 1 зубчик чеснока
- соль, перец
- 60 г сливочного масла
Способ приготовления:
1. Вырезать кочан из капусты.
2. Запарить капусту в кипятке, чтобы листья легко отделялись.
3. Одну-две луковицы поджарить на растительном масле.
4. Отдельно натереть картофель и еще одну луковицу на мелкой терке.
5. Добавить измельченный зубчик чеснока, соль, перец.
6. Добавить жареный лук, все хорошо перемешать.
7. С отваренных капустных листьев срезать толстые прожилки.
8. На каждый лист выложить 1 ст.л. начинки, завернуть, сформировать голубец.
9. выложить голубцы в кастрюлю слоями.
10. Сверху выложить кусочки сливочного масла, томатный соус.
11. Залить кипятком и поставить вариться примерно на 1 час с момента закипания.
