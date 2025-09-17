Вкусные и сочные голубцы можно приготовить не только с мясом. Для начинки прекрасно подойдет картофель. Блюдо получится значительно оригинальнее и бюджетнее, идеально подойдет для обеда.

Идея приготовления сытных голубцов с картофелем на обед опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

1 большая капуста

1 кг картофеля

2 луковицы (для жарки + масло)

1 зубчик чеснока

соль, перец

60 г сливочного масла

Способ приготовления:

1. Вырезать кочан из капусты.

2. Запарить капусту в кипятке, чтобы листья легко отделялись.

3. Одну-две луковицы поджарить на растительном масле.

4. Отдельно натереть картофель и еще одну луковицу на мелкой терке.

5. Добавить измельченный зубчик чеснока, соль, перец.

6. Добавить жареный лук, все хорошо перемешать.

7. С отваренных капустных листьев срезать толстые прожилки.

8. На каждый лист выложить 1 ст.л. начинки, завернуть, сформировать голубец.

9. выложить голубцы в кастрюлю слоями.

10. Сверху выложить кусочки сливочного масла, томатный соус.

11. Залить кипятком и поставить вариться примерно на 1 час с момента закипания.

