Сочные и сытные голубцы с картофельной начинкой: как приготовить вкусное блюдо на обед

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,5 т.
Сочные и сытные голубцы с картофельной начинкой: как приготовить вкусное блюдо на обед

Вкусные и сочные голубцы можно приготовить не только с мясом. Для начинки прекрасно подойдет картофель. Блюдо получится значительно оригинальнее и бюджетнее, идеально подойдет для обеда.

Видео дня

Идея приготовления сытных голубцов с картофелем на обед опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Сочные и сытные голубцы с картофельной начинкой: как приготовить вкусное блюдо на обед

Ингредиенты:

  • 1 большая капуста
  • 1 кг картофеля
  • 2 луковицы (для жарки + масло)
  • 1 зубчик чеснока
  • соль, перец
  • 60 г сливочного масла

Способ приготовления:

Сочные и сытные голубцы с картофельной начинкой: как приготовить вкусное блюдо на обед

1. Вырезать кочан из капусты.

2. Запарить капусту в кипятке, чтобы листья легко отделялись.

Сочные и сытные голубцы с картофельной начинкой: как приготовить вкусное блюдо на обед

3. Одну-две луковицы поджарить на растительном масле.

4. Отдельно натереть картофель и еще одну луковицу на мелкой терке.

5. Добавить измельченный зубчик чеснока, соль, перец.

Сочные и сытные голубцы с картофельной начинкой: как приготовить вкусное блюдо на обед

6. Добавить жареный лук, все хорошо перемешать.

7. С отваренных капустных листьев срезать толстые прожилки.

8. На каждый лист выложить 1 ст.л. начинки, завернуть, сформировать голубец.

Сочные и сытные голубцы с картофельной начинкой: как приготовить вкусное блюдо на обед

9. выложить голубцы в кастрюлю слоями.

10. Сверху выложить кусочки сливочного масла, томатный соус.

11. Залить кипятком и поставить вариться примерно на 1 час с момента закипания.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты