Домашние котлеты можно приготовить без муки, и при этом они будут хорошо держать форму. Для этого в фарш добавляют несколько простых ингредиентов, которые делают его более однородным. А чтобы котлеты оставались сочными, после обжаривания их стоит немного потушить. Рассказываем о простом рецепте, который легко повторить дома.

Идея приготовления сочных котлет без муки опубликована на странице valway ka в Instagram.

Ингредиенты:

мясной фарш – 800 г

лук – 2 средних

чеснок – 4 зубчика

картофель – 2 средних

белый хлеб – 2 ломтика

молоко – для замачивания хлеба

манная крупа – 2 ст.л.

яйцо – 1 шт.

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

сода – щепотка на кончике ножа

укроп – по желанию

сливочное масло – несколько небольших кусочков

вода – для тушения

растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Лук, чеснок и картофель очистите. Лук и картофель можно измельчить с помощью мясорубки или блендера, а чеснок пропустить через пресс. Хлеб замочите в молоке на несколько минут, после чего хорошо отожмите.

2. В глубокой миске смешайте фарш, овощи, размоченный хлеб, манную крупу и яйцо. Добавьте соль, перец и небольшую щепотку соды. По желанию добавьте мелко нарезанный укроп.

3. Фарш нужно хорошо перемешать, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. После этого оставьте его примерно на 30–60 минут. За это время манная крупа впитает лишнюю влагу, а масса станет более удобной для формовки.

4. Из готового фарша сформируйте котлеты одинакового размера. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте котлеты с обеих сторон на среднем огне до румяной корочки. Доводить их до полной готовности на этом этапе не нужно.

5. Затем переложите котлеты в кастрюлю, котел или глубокую сковороду. Налейте на дно немного воды, добавьте несколько кусочков сливочного масла и накройте посуду крышкой.

6. Тушите котлеты на небольшом огне примерно 15-20 минут. После такой обработки они хорошо пропитаются соком и останутся мягкими внутри.

7. Такие сочные котлеты без муки хорошо сочетаются с картофельным пюре, кашами, макаронами или простым овощным салатом. Рецепт подходит и для обычного домашнего ужина, когда хочется приготовить сытное блюдо из доступных продуктов.

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