Сочные котлеты из фарша в виде гнезд: запекаются в духовке
Чтобы котлеты получились нежирные и сочные – приготовьте их в духовке. Также получится очень вкусно, если добавить много сыра. Подавать готовые изделия можно с любым гарниром.
Идея приготовления сочных котлет в духовке опубликована на странице marafon186 в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш из куриного филе (или индейки) – 400 г
- лук репчатый – 1 шт.
- яйцо куриное – 1 шт.
- панировочные сухари – 1 ст.л. (помогут держать форму)
- сыр твердый – 50 г
- сметана 10% – 3 ст.л.
- специи: соль, итальянские травы, сушеный или свежий чеснок.
Способ приготовления:
1. К куриному фаршу добавляем мелко натертый или измельченный в блендере лук.
2. Разбиваем яйцо, всыпаем панировочные сухари, соль и специи.
3. Тщательно вымешиваем фарш до однородности.
4. Формируем круглые большие котлеты и выкладываем их в форму для запекания, застеленную пергаментом.
5. Дно небольшого стакана смазать каплей масла или смочить водой.
6. Осторожно нажать стаканом в центр каждой котлеты, делая глубокое углубление (бортики должны остаться высокими).
7. Твердый сыр натереть на мелкой терке и смешать со сметаной.
8. Выложить сырную смесь в подготовленные углубления в центре котлет.
9. Отправить в разогретую до 180-190°C духовку на 25-30 минут. Сыр должен расплавиться и стать золотистым, а мясо полностью пропечься.
