Чтобы котлеты получились нежирные и сочные – приготовьте их в духовке. Также получится очень вкусно, если добавить много сыра. Подавать готовые изделия можно с любым гарниром.

Идея приготовления сочных котлет в духовке опубликована на странице marafon186 в Instagram.

Ингредиенты:

фарш из куриного филе (или индейки) – 400 г

лук репчатый – 1 шт.

яйцо куриное – 1 шт.

панировочные сухари – 1 ст.л. (помогут держать форму)

сыр твердый – 50 г

сметана 10% – 3 ст.л.

специи: соль, итальянские травы, сушеный или свежий чеснок.

Способ приготовления:

1. К куриному фаршу добавляем мелко натертый или измельченный в блендере лук.

2. Разбиваем яйцо, всыпаем панировочные сухари, соль и специи.

3. Тщательно вымешиваем фарш до однородности.

4. Формируем круглые большие котлеты и выкладываем их в форму для запекания, застеленную пергаментом.

5. Дно небольшого стакана смазать каплей масла или смочить водой.

6. Осторожно нажать стаканом в центр каждой котлеты, делая глубокое углубление (бортики должны остаться высокими).

7. Твердый сыр натереть на мелкой терке и смешать со сметаной.

8. Выложить сырную смесь в подготовленные углубления в центре котлет.

9. Отправить в разогретую до 180-190°C духовку на 25-30 минут. Сыр должен расплавиться и стать золотистым, а мясо полностью пропечься.

