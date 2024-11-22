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Сочные котлеты из куриного филе: какие ингредиенты нужно обязательно добавить в фарш
Из куриного филе не всегда выходит приготовить сочные котлеты. Все потому, что вы не добавляете все необходимые ингредиенты. Кроме фарша со специями и луком, вам понадобятся натертые овощи, а также сметана.
Идея приготовления сочных куриных котлет опубликована на кулинарной странице fasting marafon в Instagram. Текстура изделий будет очень мягкой.
Ингредиенты:
- филе куриное – 850 г.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- картофель – 150 г.
- яйца куриные – 2 шт.
- сметана – 3 ст. л.
- чеснок – 2 зубца
- крахмал кукурузный (или мука) – 3 ст. л.
- зелень, соль, перец, паприка, сушеные томаты.
- масло для жарки – 10 г.
Способ приготовления:
1. Мясо мелко порезать.
2. Овощи измельчить на терке.
3. Добавить остальные ингредиенты.
4. Все тщательно перемешать.
5. Жарить котлеты по бокам до румяности.
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