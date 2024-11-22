Из куриного филе не всегда выходит приготовить сочные котлеты. Все потому, что вы не добавляете все необходимые ингредиенты. Кроме фарша со специями и луком, вам понадобятся натертые овощи, а также сметана.

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Идея приготовления сочных куриных котлет опубликована на кулинарной странице fasting marafon в Instagram. Текстура изделий будет очень мягкой.

Ингредиенты:

филе куриное – 850 г.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

картофель – 150 г.

яйца куриные – 2 шт.

сметана – 3 ст. л.

чеснок – 2 зубца

крахмал кукурузный (или мука) – 3 ст. л.

зелень, соль, перец, паприка, сушеные томаты.

масло для жарки – 10 г.

Способ приготовления:

1. Мясо мелко порезать.

2. Овощи измельчить на терке.

3. Добавить остальные ингредиенты.

4. Все тщательно перемешать.

5. Жарить котлеты по бокам до румяности.

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