Сочные котлеты из куриного филе: какие ингредиенты нужно обязательно добавить в фарш

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
1 минута
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Сочные котлеты из куриного филе: какие ингредиенты нужно обязательно добавить в фарш

Из куриного филе не всегда выходит приготовить сочные котлеты. Все потому, что вы не добавляете все необходимые ингредиенты. Кроме фарша со специями и луком, вам понадобятся натертые овощи, а также сметана.

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Идея приготовления сочных куриных котлет опубликована на кулинарной странице fasting marafon в Instagram. Текстура изделий будет очень мягкой.

Сочные котлеты из куриного филе: какие ингредиенты нужно обязательно добавить в фарш

Ингредиенты:

  • филе куриное – 850 г.
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • картофель – 150 г.
  • яйца куриные – 2 шт.
  • сметана – 3 ст. л.
  • чеснок – 2 зубца
  • крахмал кукурузный (или мука) – 3 ст. л.
  • зелень, соль, перец, паприка, сушеные томаты.
  • масло для жарки – 10 г.

Способ приготовления:

Сочные котлеты из куриного филе: какие ингредиенты нужно обязательно добавить в фарш

1. Мясо мелко порезать.

2. Овощи измельчить на терке.

Сочные котлеты из куриного филе: какие ингредиенты нужно обязательно добавить в фарш

3. Добавить остальные ингредиенты.

4. Все тщательно перемешать.

Сочные котлеты из куриного филе: какие ингредиенты нужно обязательно добавить в фарш

5. Жарить котлеты по бокам до румяности.

Сочные котлеты из куриного филе: какие ингредиенты нужно обязательно добавить в фарш

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