Сочные домашние котлеты не обязательно готовить только по классическому рецепту. В сезон молодых овощей стоит добавить в фарш кабачок и морковь, чтобы блюдо получилось ещё нежнее и ароматнее. Такие котлеты прекрасно сочетаются с картофелем, крупами, овощными салатами или просто со свежей зеленью. Рецепт прост, не требует дорогих продуктов и легко подойдет для семейного ужина.

Идея приготовления сочных котлет с кабачком опубликована на странице фудблогера olena.foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

куриный фарш – 500 г

кабачок – 1 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

манная крупа – 2-3 ст.л.

панировочные сухари – для панировки

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

специи для курицы или любимые приправы – по вкусу

растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Лук натрите на мелкой терке или измельчите в блендере и добавьте к куриному фаршу.

2. Разбейте яйцо, всыпьте манную крупу, добавьте соль, перец и специи. Хорошо перемешайте до однородной массы.

3. Кабачок натрите на крупной тёрке, тщательно отожмите лишнюю жидкость и добавьте в фарш.

4. Морковь также натрите на терке и смешайте с остальными ингредиентами. Хорошо перемешайте массу, чтобы все компоненты равномерно распределились.

5. Оставьте фарш на 10–15 минут, чтобы манная крупа немного набухла. После этого сформируйте котлеты одинакового размера.

6. Каждую котлету обваляйте в панировочных сухарях.

7. Обжаривайте котлеты на разогретой сковороде с маслом по несколько минут с каждой стороны до румяной корочки. По желанию их можно довести до готовности в духовке, запекая примерно 15–20 минут при температуре 180 градусов.

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