Сочные котлеты по-селянски на ужин: делимся самым простым рецептом

Котлеты – отличное дополнение к любому гарниру. Можно отварить любимую кашу, макароны или пюре и вместе с мясным изделием у вас уже будет готовый ужин. Но котлеты можно не просто пожарить, протушить их в грибном соусе.

Идея приготовления котлет по-деревенски на ужин опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты для котлет:

  • 350 г куриного фарша
  • 1 луковица
  • 2 ст.л панировочных сухарей
  • соль, перец
  • 1 яйцо
  • масло для жарки

Ингредиенты для соуса:

  • 150 г грибов
  • 50 г лука
  • 100-150 г сметаны
  • 100 г воды
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. К фаршу добавляем мелко рубленый лук, 2 ст.л. панировочных сухарей, соль, перец, яйцо.

2. Все перемешиваем.

3. В сковородку влить масло и на нем обжарить котлеты до золотистости с обеих сторон.

4. Достать их из сковородки.

5. Обжарить нарезанные грибы, чеснок и луковицу до золотистости, добавив соль.

6. Добавить сметану, влить воду, всыпать перец. Если хотите чтобы соус был густым – всыпьте ложку муки.

7. Перемешать все и выложить котлеты.

8. Готовить под крышкой 15 минут на среднем огне.

