Сочные котлеты по-селянски на ужин: делимся самым простым рецептом
Котлеты – отличное дополнение к любому гарниру. Можно отварить любимую кашу, макароны или пюре и вместе с мясным изделием у вас уже будет готовый ужин. Но котлеты можно не просто пожарить, протушить их в грибном соусе.
Идея приготовления котлет по-деревенски на ужин опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.
Ингредиенты для котлет:
- 350 г куриного фарша
- 1 луковица
- 2 ст.л панировочных сухарей
- соль, перец
- 1 яйцо
- масло для жарки
Ингредиенты для соуса:
- 150 г грибов
- 50 г лука
- 100-150 г сметаны
- 100 г воды
- соль, перец
Способ приготовления:
1. К фаршу добавляем мелко рубленый лук, 2 ст.л. панировочных сухарей, соль, перец, яйцо.
2. Все перемешиваем.
3. В сковородку влить масло и на нем обжарить котлеты до золотистости с обеих сторон.
4. Достать их из сковородки.
5. Обжарить нарезанные грибы, чеснок и луковицу до золотистости, добавив соль.
6. Добавить сметану, влить воду, всыпать перец. Если хотите чтобы соус был густым – всыпьте ложку муки.
7. Перемешать все и выложить котлеты.
8. Готовить под крышкой 15 минут на среднем огне.
