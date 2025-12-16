Котлеты – отличное дополнение к любому гарниру. Можно отварить любимую кашу, макароны или пюре и вместе с мясным изделием у вас уже будет готовый ужин. Но котлеты можно не просто пожарить, протушить их в грибном соусе.

Идея приготовления котлет по-деревенски на ужин опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты для котлет:

350 г куриного фарша

1 луковица

2 ст.л панировочных сухарей

соль, перец

1 яйцо

масло для жарки

Ингредиенты для соуса:

150 г грибов

50 г лука

100-150 г сметаны

100 г воды

соль, перец

Способ приготовления:

1. К фаршу добавляем мелко рубленый лук, 2 ст.л. панировочных сухарей, соль, перец, яйцо.

2. Все перемешиваем.

3. В сковородку влить масло и на нем обжарить котлеты до золотистости с обеих сторон.

4. Достать их из сковородки.

5. Обжарить нарезанные грибы, чеснок и луковицу до золотистости, добавив соль.

6. Добавить сметану, влить воду, всыпать перец. Если хотите чтобы соус был густым – всыпьте ложку муки.

7. Перемешать все и выложить котлеты.

8. Готовить под крышкой 15 минут на среднем огне.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: