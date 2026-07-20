Сочные котлеты с начинкой всегда остаются одним из лучших вариантов для домашнего ужина. Они получаются нежными внутри, хорошо сочетаются с любым гарниром и не требуют дорогих продуктов. Особый вкус блюду придает начинка из вареных яиц, сливочного сыра и свежей зелени. Такие котлеты можно подать с картофельным пюре, рисом или сезонным салатом.

Идея приготовления сочных котлет с начинкой на ужин опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

куриный фарш – 700 г

куриное яйцо – 1 шт.

сливки – 60 мл.

панировочные сухари – 2 ст.л.

лук репчатый – 100 г

чеснок – 1 зубчик

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

Для начинки:

варёные куриные яйца – 4 шт.

сливочный сыр – 75 г

сливочное масло – 40 г

укроп или петрушка – по вкусу

соль – по вкусу

Дополнительно:

растительное масло – 1 ч.л. для жарки

Способ приготовления:

1. Для основы смешайте куриный фарш с сырым яйцом, сливками, натертым луком, измельченным чесноком и панировочными сухарями.

2. Добавьте соль и черный перец, после чего хорошо вымесите массу до однородности. Фарш должен стать мягким и пластичным.

3. Отдельно приготовьте начинку. Вареные яйца мелко нарежьте и смешайте со сливочным сыром, мягким сливочным маслом и измельчённой зеленью.

4. Добавьте немного соли и тщательно перемешайте начинку.

5. Смочите руки водой и сформируйте из фарша небольшие лепешки. В центр каждой выложите по ложке начинки.

6. Аккуратно соедините края и сформируйте котлеты овальной формы.

7. Разогрейте сковороду, смазав её небольшим количеством масла.

8. Выложите котлеты и готовьте под крышкой на среднем огне до появления золотистой корочки с обеих сторон. По желанию в конце можно добавить несколько ложек воды и потушить блюдо еще 5 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: