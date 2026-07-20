Сочные котлеты с начинкой на ужин: их можно подавать с любым гарниром
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Сочные котлеты с начинкой всегда остаются одним из лучших вариантов для домашнего ужина. Они получаются нежными внутри, хорошо сочетаются с любым гарниром и не требуют дорогих продуктов. Особый вкус блюду придает начинка из вареных яиц, сливочного сыра и свежей зелени. Такие котлеты можно подать с картофельным пюре, рисом или сезонным салатом.
Идея приготовления сочных котлет с начинкой на ужин опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 700 г
- куриное яйцо – 1 шт.
- сливки – 60 мл.
- панировочные сухари – 2 ст.л.
- лук репчатый – 100 г
- чеснок – 1 зубчик
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
Для начинки:
- варёные куриные яйца – 4 шт.
- сливочный сыр – 75 г
- сливочное масло – 40 г
- укроп или петрушка – по вкусу
- соль – по вкусу
Дополнительно:
- растительное масло – 1 ч.л. для жарки
Способ приготовления:
1. Для основы смешайте куриный фарш с сырым яйцом, сливками, натертым луком, измельченным чесноком и панировочными сухарями.
2. Добавьте соль и черный перец, после чего хорошо вымесите массу до однородности. Фарш должен стать мягким и пластичным.
3. Отдельно приготовьте начинку. Вареные яйца мелко нарежьте и смешайте со сливочным сыром, мягким сливочным маслом и измельчённой зеленью.
4. Добавьте немного соли и тщательно перемешайте начинку.
5. Смочите руки водой и сформируйте из фарша небольшие лепешки. В центр каждой выложите по ложке начинки.
6. Аккуратно соедините края и сформируйте котлеты овальной формы.
7. Разогрейте сковороду, смазав её небольшим количеством масла.
8. Выложите котлеты и готовьте под крышкой на среднем огне до появления золотистой корочки с обеих сторон. По желанию в конце можно добавить несколько ложек воды и потушить блюдо еще 5 минут.
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