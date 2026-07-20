Сочные котлеты с начинкой на ужин: их можно подавать с любым гарниром

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
459
Сочные котлеты с начинкой на ужин: их можно подавать с любым гарниром
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Сочные котлеты с начинкой всегда остаются одним из лучших вариантов для домашнего ужина. Они получаются нежными внутри, хорошо сочетаются с любым гарниром и не требуют дорогих продуктов. Особый вкус блюду придает начинка из вареных яиц, сливочного сыра и свежей зелени. Такие котлеты можно подать с картофельным пюре, рисом или сезонным салатом.

Идея приготовления сочных котлет с начинкой на ужин опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Сочные котлеты с начинкой на ужин: их можно подавать с любым гарниром

Ингредиенты:

  • куриный фарш – 700 г
  • куриное яйцо – 1 шт.
  • сливки – 60 мл.
  • панировочные сухари – 2 ст.л.
  • лук репчатый – 100 г
  • чеснок – 1 зубчик
  • соль – по вкусу
  • чёрный молотый перец – по вкусу

Для начинки:

  • варёные куриные яйца – 4 шт.
  • сливочный сыр – 75 г
  • сливочное масло – 40 г
  • укроп или петрушка – по вкусу
  • соль – по вкусу

Дополнительно:

  • растительное масло – 1 ч.л. для жарки

Способ приготовления:

Сочные котлеты с начинкой на ужин: их можно подавать с любым гарниром

1. Для основы смешайте куриный фарш с сырым яйцом, сливками, натертым луком, измельченным чесноком и панировочными сухарями.

2. Добавьте соль и черный перец, после чего хорошо вымесите массу до однородности. Фарш должен стать мягким и пластичным.

3. Отдельно приготовьте начинку. Вареные яйца мелко нарежьте и смешайте со сливочным сыром, мягким сливочным маслом и измельчённой зеленью.

Сочные котлеты с начинкой на ужин: их можно подавать с любым гарниром

4. Добавьте немного соли и тщательно перемешайте начинку.

5. Смочите руки водой и сформируйте из фарша небольшие лепешки. В центр каждой выложите по ложке начинки.

6. Аккуратно соедините края и сформируйте котлеты овальной формы.

7. Разогрейте сковороду, смазав её небольшим количеством масла.

Сочные котлеты с начинкой на ужин: их можно подавать с любым гарниром

8. Выложите котлеты и готовьте под крышкой на среднем огне до появления золотистой корочки с обеих сторон. По желанию в конце можно добавить несколько ложек воды и потушить блюдо еще 5 минут.

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