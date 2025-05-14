Чтобы сделать привычные котлеты вкуснее и сытнее - приготовьте их с начинкой. На этот случай прекрасно подойдут разнообразные свежие и консервированные овощи, грибы и сыр. Подавать такое блюдо можно с любым любимым гарниром.

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Идея приготовления сочных котлет с начинкой для ужина опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Даже куриный фарш в таком блюде будет очень сочным.

Ингредиенты:

фарш из куриного филе – 600 г.

лук – 1 шт.

соль, перец, сушеный чеснок.

масло сливочное – 40 г.

Ингредиенты для начинки:

лук красный – 0,5 шт.

огурец маринованный – 1 шт.

шампиньоны – 3 шт.

помидоры – 1 шт.

соль, орегано

Ингредиенты для намазки:

сметана 10% – 3-4 ст.л.

сыр моцарелла – 100 г.

чеснок – 1 зубчик

Способ приготовления:

1. Смешать фарш, лук, растопленное масло и специи.

2. Сформировать шарики, выложить на пергамент.

3. Прижать сверху, сделать небольшие углубления в центре.

4. Выложить лук, огурец, грибы и помидоры.

5. Добавить любимые специи, сбрызнуть растительным маслом.

6. Отправить в разогретую духовку на 10 минут при температуре 180 градусов.

7. Смешать сметану, тертый сыр и чеснок.

8. Выложить сверху на помидоры.

9. Отправить в духовку еще на 10-15 минут.

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