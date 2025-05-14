Сочные котлеты с начинкой на ужин: с чем вкусно сочетать мясо
Чтобы сделать привычные котлеты вкуснее и сытнее - приготовьте их с начинкой. На этот случай прекрасно подойдут разнообразные свежие и консервированные овощи, грибы и сыр. Подавать такое блюдо можно с любым любимым гарниром.
Идея приготовления сочных котлет с начинкой для ужина опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Даже куриный фарш в таком блюде будет очень сочным.
Ингредиенты:
- фарш из куриного филе – 600 г.
- лук – 1 шт.
- соль, перец, сушеный чеснок.
- масло сливочное – 40 г.
Ингредиенты для начинки:
- лук красный – 0,5 шт.
- огурец маринованный – 1 шт.
- шампиньоны – 3 шт.
- помидоры – 1 шт.
- соль, орегано
Ингредиенты для намазки:
- сметана 10% – 3-4 ст.л.
- сыр моцарелла – 100 г.
- чеснок – 1 зубчик
Способ приготовления:
1. Смешать фарш, лук, растопленное масло и специи.
2. Сформировать шарики, выложить на пергамент.
3. Прижать сверху, сделать небольшие углубления в центре.
4. Выложить лук, огурец, грибы и помидоры.
5. Добавить любимые специи, сбрызнуть растительным маслом.
6. Отправить в разогретую духовку на 10 минут при температуре 180 градусов.
7. Смешать сметану, тертый сыр и чеснок.
8. Выложить сверху на помидоры.
9. Отправить в духовку еще на 10-15 минут.
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