Отличным вариантом ужина будут сочные котлеты. Используйте для них мясной фарш, а также добавьте внутрь масло. Готовые котлеты можно подавать с любой кашей и поливать гарнир соусом.

Идея приготовления сочных котлет в сливочно-грибном соусе на ужин опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты для котлет:

батон – 4 ломтика

молоко – 150 мл.

фарш говяжий – 700 г

яйцо – 1 шт.

соль – 1 ч.л.

черный перец – 1/2 ч.л.

лук – 1 крупный

масло – 75 г

петрушка и укроп

мука для обвалки

Ингредиенты для соуса:

лук – 1 шт.

грибы – 350 г

бульон – 600 мл.

сливки 33% – 200 мл.

тимьян – 2-3 веточки

чеснок — 2 зубчика

соль, перец – по вкусу

зелень – для подачи

Способ приготовления:

1. Замочить хлеб в молоке и отжать.

2. Добавить в фарш яйцо, соль, перец, хлеб.

3. Лук поджарить до золотистого цвета и добавить в фарш. Хорошо вымешать массу.

4. Сформировать котлеты, внутрь положить кусочек масла и немного зелени.

5. Обвалять в муке и обжарить до золотистого цвета с обеих сторон и отложить в сторону.

6. Обжарить в той же сковородке лук, грибы, тимьян и чеснок.

7. Влить бульон, затем сливки.

8. Повернуть котлеты, тушить 20 минут под крышкой. Добавить зелень.

