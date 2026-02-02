Сочные котлеты в грибном соусе на ужин: подойдут к любому гарниру
Отличным вариантом ужина будут сочные котлеты. Используйте для них мясной фарш, а также добавьте внутрь масло. Готовые котлеты можно подавать с любой кашей и поливать гарнир соусом.
Идея приготовления сочных котлет в сливочно-грибном соусе на ужин опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.
Ингредиенты для котлет:
- батон – 4 ломтика
- молоко – 150 мл.
- фарш говяжий – 700 г
- яйцо – 1 шт.
- соль – 1 ч.л.
- черный перец – 1/2 ч.л.
- лук – 1 крупный
- масло – 75 г
- петрушка и укроп
- мука для обвалки
Ингредиенты для соуса:
- лук – 1 шт.
- грибы – 350 г
- бульон – 600 мл.
- сливки 33% – 200 мл.
- тимьян – 2-3 веточки
- чеснок — 2 зубчика
- соль, перец – по вкусу
- зелень – для подачи
Способ приготовления:
1. Замочить хлеб в молоке и отжать.
2. Добавить в фарш яйцо, соль, перец, хлеб.
3. Лук поджарить до золотистого цвета и добавить в фарш. Хорошо вымешать массу.
4. Сформировать котлеты, внутрь положить кусочек масла и немного зелени.
5. Обвалять в муке и обжарить до золотистого цвета с обеих сторон и отложить в сторону.
6. Обжарить в той же сковородке лук, грибы, тимьян и чеснок.
7. Влить бульон, затем сливки.
8. Повернуть котлеты, тушить 20 минут под крышкой. Добавить зелень.
