Сочные котлеты в грибном соусе на ужин: подойдут к любому гарниру

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
453
Сочные котлеты в грибном соусе на ужин: подойдут к любому гарниру

Отличным вариантом ужина будут сочные котлеты. Используйте для них мясной фарш, а также добавьте внутрь масло. Готовые котлеты можно подавать с любой кашей и поливать гарнир соусом.

Идея приготовления сочных котлет в сливочно-грибном соусе на ужин опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Сочные котлеты в грибном соусе на ужин: подойдут к любому гарниру

Ингредиенты для котлет:

  • батон – 4 ломтика
  • молоко – 150 мл.
  • фарш говяжий – 700 г
  • яйцо – 1 шт.
  • соль – 1 ч.л.
  • черный перец – 1/2 ч.л.
  • лук – 1 крупный
  • масло – 75 г
  • петрушка и укроп
  • мука для обвалки

Ингредиенты для соуса:

  • лук – 1 шт.
  • грибы – 350 г
  • бульон – 600 мл.
  • сливки 33% – 200 мл.
  • тимьян – 2-3 веточки
  • чеснок — 2 зубчика
  • соль, перец – по вкусу
  • зелень – для подачи

Способ приготовления:

Сочные котлеты в грибном соусе на ужин: подойдут к любому гарниру

1. Замочить хлеб в молоке и отжать.

2. Добавить в фарш яйцо, соль, перец, хлеб.

Сочные котлеты в грибном соусе на ужин: подойдут к любому гарниру

3. Лук поджарить до золотистого цвета и добавить в фарш. Хорошо вымешать массу.

4. Сформировать котлеты, внутрь положить кусочек масла и немного зелени.

Сочные котлеты в грибном соусе на ужин: подойдут к любому гарниру

5. Обвалять в муке и обжарить до золотистого цвета с обеих сторон и отложить в сторону.

Сочные котлеты в грибном соусе на ужин: подойдут к любому гарниру

6. Обжарить в той же сковородке лук, грибы, тимьян и чеснок.

Сочные котлеты в грибном соусе на ужин: подойдут к любому гарниру

7. Влить бульон, затем сливки.

Сочные котлеты в грибном соусе на ужин: подойдут к любому гарниру

8. Повернуть котлеты, тушить 20 минут под крышкой. Добавить зелень.

Сочные котлеты в грибном соусе на ужин: подойдут к любому гарниру

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты