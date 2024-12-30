Сочные куриные бедра в пиве: как приготовить вкусное мясо на обед к картофелю и макаронам
Запеченные куриные бедра – идеальное мясо для обеда. Их можно подать с картофелем, макаронами или любой кашей. А для того, чтобы сделать такое мясо сочным, вам понадобится темное пиво.
Идея приготовления запеченной курицы в темном пиве для обеда опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Вам понадобится всего несколько обычных ингредиентов.
Ингредиенты:
- бедро курицы – 1 кг.
- темное пиво – 650 мл.
- соевый соус – 3 ст.л.
- масло – 2 ст.л.
- любимые специи – 1,5-2 ст.л.
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Бедра курицы хорошо помыть, если есть удалить перья и сложить в миску.
2. К ней добавить соевый соус, растительное масло, соль и специи к курице.
3. Перемешать, закрыть пленку и оставить на 30 минут.
4. После этого залить курицу пивом и оставить мариноваться минимум 2 часа.
5. Разогреть духовку до 170 градусов (режим верх-низ без конвекции).
6. Выложить бедра в форму для запекания кожурой вниз и залить маринадом.
7. Выпекать 30-40 минут, достать из духовки, перевернуть курицу кожурой доверху.
8. Поставить допекаться еще 30-40 минут.
9. Время запекания можно продлить до 1 часа с каждой стороны.
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