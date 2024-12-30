Запеченные куриные бедра – идеальное мясо для обеда. Их можно подать с картофелем, макаронами или любой кашей. А для того, чтобы сделать такое мясо сочным, вам понадобится темное пиво.

Видео дня

Идея приготовления запеченной курицы в темном пиве для обеда опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Вам понадобится всего несколько обычных ингредиентов.

Ингредиенты:

бедро курицы – 1 кг.

темное пиво – 650 мл.

соевый соус – 3 ст.л.

масло – 2 ст.л.

любимые специи – 1,5-2 ст.л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Бедра курицы хорошо помыть, если есть удалить перья и сложить в миску.

2. К ней добавить соевый соус, растительное масло, соль и специи к курице.

3. Перемешать, закрыть пленку и оставить на 30 минут.

4. После этого залить курицу пивом и оставить мариноваться минимум 2 часа.

5. Разогреть духовку до 170 градусов (режим верх-низ без конвекции).

6. Выложить бедра в форму для запекания кожурой вниз и залить маринадом.

7. Выпекать 30-40 минут, достать из духовки, перевернуть курицу кожурой доверху.

8. Поставить допекаться еще 30-40 минут.

9. Время запекания можно продлить до 1 часа с каждой стороны.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: