Сочные куриные фрикадельки к картофельному пюре: делимся идеальным рецептом для обеда

Куриные фрикадельки легко превратить в полноценное домашнее блюдо, если приготовить их с густым ароматным соусом. Нежные мясные шарики хорошо сочетаются с картофельным пюре, макаронами или крупами. Для этого рецепта понадобятся простые продукты, а основное блюдо готовится в одной сковороде. Рассказываем, как приготовить сочные куриные фрикадельки с овощами в сливочном соусе.

Идея приготовления сочных куриных фрикаделек на обед опубликована на странице vistovska cooking в Instagram.

Ингредиенты:

куриный фарш – 500 г

лук – 2 шт.

болгарский перец – 1 шт.

панировочные сухари – 2 ст.л.

сметана – 2 ст.л.

вода – 200 мл

мука – 1 ст.л.

острый соус – 1 упаковка.

растительное масло – для жарки

соль и специи – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Один лук очистите и натрите на мелкой терке. Добавьте его в куриный фарш вместе с панировочными сухарями, солью и специями. Хорошо перемешайте массу, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

2. Смочите руки водой и сформируйте из фарша небольшие фрикадельки примерно одинакового размера. Влажные руки помогут сделать это быстрее, так как фарш не будет так сильно прилипать к ладоням.

3. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выложите фрикадельки и обжарьте их на сильном огне с разных сторон до появления румяной корочки. Полностью доводить мясо до готовности на этом этапе не нужно.

4. Готовые фрикадельки временно переложите на тарелку. Вторую луковицу нарежьте, болгарский перец очистите от семян и нарежьте небольшими кусочками. Обжарьте овощи в той же сковороде, где готовилось мясо.

5. Когда овощи станут мягче, добавьте муку и хорошо перемешайте. Сметану отдельно разведите водой до однородной консистенции и влейте в сковороду. Добавьте пикантный соус и перемешайте.

6. Продолжайте готовить соус на умеренном огне, постоянно помешивая, пока он не загустеет. После этого верните фрикадельки в сковороду и аккуратно перемешайте их с соусом.

7. Накройте сковороду крышкой и готовьте ещё несколько минут на небольшом огне, чтобы фрикадельки хорошо прогрелись и пропитались соусом.

8. Готовые куриные фрикадельки подавайте горячими. Лучше всего они сочетаются с картофельным пюре, но по желанию гарнир можно заменить рисом, гречкой, булгуром или макаронами. Овощной соус делает блюдо насыщенным, поэтому дополнительных сложных гарниров к нему не требуется.

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