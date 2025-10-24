Если обычные котлеты уже не вдохновляют, стоит попробовать простую и одновременно более интересную альтернативу – куриные гнезда с ананасом и сыром. Это блюдо готовится из доступных ингредиентов, выглядит эффектно и прекрасно подойдет и для повседневного обеда, и для праздничного стола. Сочетание нежного фаршаинистра – это минимум усилий и гарантированный результат.

Видео дня

Идея приготовления сочных куриных гнезд с ананасом и сыром опубликована на странице фудблогера angel.kyzmiak в Instagram.

Ингредиенты:

куриный фарш – 400-500 г

лук или чеснок – по вкусу

ананасы консервированные (кольца) – 1 банка

твердый сыр – 100–150 г

соль, специи – по вкусу

майонез – 1-2 ч.л. для смазывания

Способ приготовления:

1. Переложите куриный фарш в глубокую миску.

2. Добавьте мелко нарезанный или перемолотый лук и чеснок.

3. Приправьте солью и специями. Хорошо перемешайте, чтобы масса стала однородной.

4. Из фарша сформируйте небольшие гнезда с углублением по центру.

5. Выложите их на застеленный пергаментом противень.

6. Каждое гнездо слегка смажьте майонезом – это поможет удержать сочность и придать красивую корочку.

7. В углубление положите по одному кольцу ананаса.

8. Сверху щедро посыпьте натертым твердым сыром.

9. Запекайте в разогретой духовке при 180-190 °C около 20 минут. Готовое блюдо должно зарумяниться, а сыр – полностью расплавиться.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: