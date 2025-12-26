Сочные куриные голени с картофелем в духовке: рецепт блюда на любой случай
Сочные куриные голени можно очень вкусно приготовить в духовке. Для этого мясо нужно соединить с пикантным соусом на основе томатов, чеснока и специй. Картофель можно сразу выложить в форму – получится равноценное блюдо на любой случай.
Идея приготовления сочных куриных голеней в духовке опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные голени – 1 кг.
- картофель – 450 г
Ингредиенты для маринада:
- масло – 40 мл.
- сок лимона – 1/4 шт.
- томатный соус – 3-4 ст.л.
- мелко нарезанная кинза или петрушка
- чеснок – 5 зубчиков;
- паприка – 2 ч.л.
- лимонный перец – 2 ч.л.
- соль – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Смешать масло, лимонный сок, зелень, измельченный чеснок, паприку, лимонный перец, соль и соус.
2. Полить им курицу, но немного маринада оставить.
3. Мариновать час в холодильнике, а лучше оставить на ночь, чтобы мясо стало максимально сочным.
4. Маринадом, который остался, смазать картофель.
5. Разогреть духовку до 180 градусов и поставить курицу с картошкой запекаться.
6. Через 40 минут смазать ее оставшимся маринадом и повысить температуру до максимума.
7. Запекать еще 10-15 минут до золотистой корочки.
