Сочные куриные голени с картофелем в духовке: рецепт блюда на любой случай

Сочные куриные голени можно очень вкусно приготовить в духовке. Для этого мясо нужно соединить с пикантным соусом на основе томатов, чеснока и специй. Картофель можно сразу выложить в форму – получится равноценное блюдо на любой случай.

Идея приготовления сочных куриных голеней в духовке опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриные голени – 1 кг.
  • картофель – 450 г

Ингредиенты для маринада:

  • масло – 40 мл.
  • сок лимона – 1/4 шт.
  • томатный соус – 3-4 ст.л.
  • мелко нарезанная кинза или петрушка
  • чеснок – 5 зубчиков;
  • паприка – 2 ч.л.
  • лимонный перец – 2 ч.л.
  • соль – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Смешать масло, лимонный сок, зелень, измельченный чеснок, паприку, лимонный перец, соль и соус.

2. Полить им курицу, но немного маринада оставить.

3. Мариновать час в холодильнике, а лучше оставить на ночь, чтобы мясо стало максимально сочным.

4. Маринадом, который остался, смазать картофель.

5. Разогреть духовку до 180 градусов и поставить курицу с картошкой запекаться.

6. Через 40 минут смазать ее оставшимся маринадом и повысить температуру до максимума.

7. Запекать еще 10-15 минут до золотистой корочки.

