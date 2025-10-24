Сочные куриные голени с соевым соусом и медом: как вкусно приготовить на обед
Куриные голени в сладко-соленом соусе – это простое блюдо для обеда или ужина, которое можно приготовить без сложных продуктов. Мясо получается мягким внутри и с карамелизированной корочкой сверху, а маринад из меда, соевого соуса и специй придает насыщенный вкус. Такой вариант хорошо сочетается с картофельным пюре, рисом, овощами или свежим салатом. Главное – дождаться, пока соус загустеет и превратится в блестящую глазурь.
Идея приготовления сочных куриных голеней на обед опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные голени – 1 кг.
- соевый соус – 3 ст.л.
- мед – 1 ч.л.
- чеснок – 3 зубчика
- соль, копченая паприка – по вкусу
- pepsi или другой коловместимый напиток – 500 мл.
- кунжут, зеленый лук – для подачи
Способ приготовления:
1. Голени промойте, по желанию слегка отбейте по краям, чтобы они равномерно прожарились.
2. Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте мясо со всех сторон до появления золотистой корочки.
3. Добавьте к голеням соевый соус, мед, соль, копченую паприку. Выдавите чеснок и влейте газированный напиток.
4. Если голени большие – накройте сковородку крышкой и тушите до готовности. Для небольших кусков можно сразу выпаривать жидкость без накрывания.
5. Готовьте на среднем огне, пока соус не станет густым и похожим на карамель. На этом этапе важно следить, чтобы он не пригорел.
6. Готовые голени посыпьте кунжутом и свежим зеленым луком. Подавайте с любым гарниром.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: