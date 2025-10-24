Куриные голени в сладко-соленом соусе – это простое блюдо для обеда или ужина, которое можно приготовить без сложных продуктов. Мясо получается мягким внутри и с карамелизированной корочкой сверху, а маринад из меда, соевого соуса и специй придает насыщенный вкус. Такой вариант хорошо сочетается с картофельным пюре, рисом, овощами или свежим салатом. Главное – дождаться, пока соус загустеет и превратится в блестящую глазурь.

Идея приготовления сочных куриных голеней на обед опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.

Ингредиенты:

куриные голени – 1 кг.

соевый соус – 3 ст.л.

мед – 1 ч.л.

чеснок – 3 зубчика

соль, копченая паприка – по вкусу

pepsi или другой коловместимый напиток – 500 мл.

кунжут, зеленый лук – для подачи

Способ приготовления:

1. Голени промойте, по желанию слегка отбейте по краям, чтобы они равномерно прожарились.

2. Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте мясо со всех сторон до появления золотистой корочки.

3. Добавьте к голеням соевый соус, мед, соль, копченую паприку. Выдавите чеснок и влейте газированный напиток.

4. Если голени большие – накройте сковородку крышкой и тушите до готовности. Для небольших кусков можно сразу выпаривать жидкость без накрывания.

5. Готовьте на среднем огне, пока соус не станет густым и похожим на карамель. На этом этапе важно следить, чтобы он не пригорел.

6. Готовые голени посыпьте кунжутом и свежим зеленым луком. Подавайте с любым гарниром.

