Сочные куриные голени в пиве на ужин: мясо получится очень сочным
Куриные голени – идеальный выбор, если нужно быстро приготовить что-то на ужин. Для того, чтобы мясо получилось мягким и сочным, полейте его во время приготовления пивом. Такой ингредиент придаст особую пикантность.
Идея приготовления сочных куриных голеней на ужин опубликована на странице фудблогера kuhar.ua в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные голени – 8-9 шт.
- соль, черный перец – по вкусу
- сливочное масло – 2 ст.л.
- растительное масло – 2 ст.л.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- пиво – 250 мл
Ингредиенты для соуса:
- соевый соус – 4 ст.л.
- паприка – 1 ч.л.
- орегано – 1 ч.л
- горчица – 1 ч.л.
- мед – 1 ст.л.
- кунжут – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. На голенях сделать надрезы с двух сторон.
2. Посолить, поперчить, натереть.
3. Обжарить по 5 минут с каждой стороны – переложить на тарелку.
4. На этом же масле обжарить лук до золотистости, добавить чеснок и жарить еще минуту.
5. Затем вернуть голени на сковородку, залить пивом и готовить под крышкой 15 минут.
6. Для соуса соединить соевый соус, паприку, орегано, горчицу, мед, кунжут и тщательно перемешать до однородности.
7. Полить курицу этим соусом и готовить еще 7-10 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: