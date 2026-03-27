Сочные куриные голени в пиве на ужин: мясо получится очень сочным

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
486
Куриные голени – идеальный выбор, если нужно быстро приготовить что-то на ужин. Для того, чтобы мясо получилось мягким и сочным, полейте его во время приготовления пивом. Такой ингредиент придаст особую пикантность.

Идея приготовления сочных куриных голеней на ужин опубликована на странице фудблогера kuhar.ua в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриные голени – 8-9 шт.
  • соль, черный перец – по вкусу
  • сливочное масло – 2 ст.л.
  • растительное масло – 2 ст.л.
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 3 зубчика
  • пиво – 250 мл

Ингредиенты для соуса:

  • соевый соус – 4 ст.л.
  • паприка – 1 ч.л.
  • орегано – 1 ч.л
  • горчица – 1 ч.л.
  • мед – 1 ст.л.
  • кунжут – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. На голенях сделать надрезы с двух сторон.

2. Посолить, поперчить, натереть.

3. Обжарить по 5 минут с каждой стороны – переложить на тарелку.

4. На этом же масле обжарить лук до золотистости, добавить чеснок и жарить еще минуту.

5. Затем вернуть голени на сковородку, залить пивом и готовить под крышкой 15 минут.

6. Для соуса соединить соевый соус, паприку, орегано, горчицу, мед, кунжут и тщательно перемешать до однородности.

7. Полить курицу этим соусом и готовить еще 7-10 минут.

