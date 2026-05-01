Сочное куриное мясо в духовке – это простое решение для вкусного ужина без лишних усилий. Особенно удачно оно сочетается с ароматными соусами, которые добавляют насыщенности вкуса. Один из таких вариантов – запекания в соусе терияки. Блюдо получается нежным внутри и румяным снаружи. Его легко приготовить даже без кулинарного опыта.

Идея приготовления сочных куриных голеней в духовке опубликована на странице фудблогера irina.cooks.it в Instagram.

Ингредиенты:

куриные голени – 6-8 шт.

соус терияки – 4-5 ст. л.

натуральный йогурт – 2-3 ст.л.

чеснок свежий – 2-3 зубчика

чеснок сушеный – 1 ч.л.

специи – по вкусу

масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Подготовьте куриные голени: промойте их и обсушите бумажным полотенцем. Переложите в глубокую миску.

2. Сделайте маринад: добавьте к мясу соус терияки, натуральный йогурт, натертый свежий чеснок, сушеный чеснок, специи и немного масла.

3. Хорошо перемешайте, чтобы каждая голень была равномерно покрыта соусом.

4. Оставьте мариноваться минимум на 30-60 минут.

5. Разогрейте духовку до 180°C.

6. Выложите голени в форму для запекания или на противень.

7. Готовьте примерно 35-40 минут до почти полной готовности и легкой румяности.

8. На завершающем этапе приготовьте дополнительную глазурь: смешайте немного соуса терияки с измельченным свежим чесноком.

9. Достаньте голени, смажьте их этой смесью и верните в духовку еще на 5-10 минут.

10. В результате образуется блестящая, ароматная корочка, а мясо остается сочным и нежным. Подавайте блюдо горячим вместе с гарниром или свежими овощами.

