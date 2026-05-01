Сочные куриные голени в соусе терияки: как вкусно запечь в духовке
Сочное куриное мясо в духовке – это простое решение для вкусного ужина без лишних усилий. Особенно удачно оно сочетается с ароматными соусами, которые добавляют насыщенности вкуса. Один из таких вариантов – запекания в соусе терияки. Блюдо получается нежным внутри и румяным снаружи. Его легко приготовить даже без кулинарного опыта.
Идея приготовления сочных куриных голеней в духовке опубликована на странице фудблогера irina.cooks.it в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные голени – 6-8 шт.
- соус терияки – 4-5 ст. л.
- натуральный йогурт – 2-3 ст.л.
- чеснок свежий – 2-3 зубчика
- чеснок сушеный – 1 ч.л.
- специи – по вкусу
- масло – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Подготовьте куриные голени: промойте их и обсушите бумажным полотенцем. Переложите в глубокую миску.
2. Сделайте маринад: добавьте к мясу соус терияки, натуральный йогурт, натертый свежий чеснок, сушеный чеснок, специи и немного масла.
3. Хорошо перемешайте, чтобы каждая голень была равномерно покрыта соусом.
4. Оставьте мариноваться минимум на 30-60 минут.
5. Разогрейте духовку до 180°C.
6. Выложите голени в форму для запекания или на противень.
7. Готовьте примерно 35-40 минут до почти полной готовности и легкой румяности.
8. На завершающем этапе приготовьте дополнительную глазурь: смешайте немного соуса терияки с измельченным свежим чесноком.
9. Достаньте голени, смажьте их этой смесью и верните в духовку еще на 5-10 минут.
10. В результате образуется блестящая, ароматная корочка, а мясо остается сочным и нежным. Подавайте блюдо горячим вместе с гарниром или свежими овощами.
