Сочные куриные котлеты без хлеба: чем заменить привычный ингредиент, чтобы было вкуснее

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Сочные куриные котлеты без хлеба: чем заменить привычный ингредиент, чтобы было вкуснее

Чтобы котлеты были мягкими и сочными, совсем не обязательно добавлять в фарш хлеб, как это часто делают. Выйдет гораздо вкуснее, если в мясо натереть много сыра, а также положить сливочное масло. Изделия прекрасно держат форму и не распадаются на сковороде.

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Идея приготовления сочных куриных котлет без хлеба опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Все ингредиенты лучше всего измельчать в блендере.

Сочные куриные котлеты без хлеба: чем заменить привычный ингредиент, чтобы было вкуснее

Ингредиенты:

  • куриное филе – 600 г
  • сыр – 100 г
  • сливочное масло – 50 г
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 1-2 зубчика
  • панировочные сухари – 1 ст.л.
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Сочные куриные котлеты без хлеба: чем заменить привычный ингредиент, чтобы было вкуснее

1. Положить в блендер лук, чеснок, куриное филе.

2. Все сбить.

Сочные куриные котлеты без хлеба: чем заменить привычный ингредиент, чтобы было вкуснее

3. Добавить в фарш масло комнатной температуры, соль и перец.

Сочные куриные котлеты без хлеба: чем заменить привычный ингредиент, чтобы было вкуснее

4. Добавить тертый на мелкую терку творог и перемешать.

Сочные куриные котлеты без хлеба: чем заменить привычный ингредиент, чтобы было вкуснее

5. В конце добавить панировочные сухари, еще раз перемешать.

6. Сформировать котлеты.

Сочные куриные котлеты без хлеба: чем заменить привычный ингредиент, чтобы было вкуснее

7. Жарить до готовности.

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