Сочные куриные котлеты без хлеба: чем заменить привычный ингредиент, чтобы было вкуснее
Чтобы котлеты были мягкими и сочными, совсем не обязательно добавлять в фарш хлеб, как это часто делают. Выйдет гораздо вкуснее, если в мясо натереть много сыра, а также положить сливочное масло. Изделия прекрасно держат форму и не распадаются на сковороде.
Идея приготовления сочных куриных котлет без хлеба опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Все ингредиенты лучше всего измельчать в блендере.
Ингредиенты:
- куриное филе – 600 г
- сыр – 100 г
- сливочное масло – 50 г
- лук – 1 шт.
- чеснок – 1-2 зубчика
- панировочные сухари – 1 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Положить в блендер лук, чеснок, куриное филе.
2. Все сбить.
3. Добавить в фарш масло комнатной температуры, соль и перец.
4. Добавить тертый на мелкую терку творог и перемешать.
5. В конце добавить панировочные сухари, еще раз перемешать.
6. Сформировать котлеты.
7. Жарить до готовности.
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