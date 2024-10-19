Чтобы котлеты были мягкими и сочными, совсем не обязательно добавлять в фарш хлеб, как это часто делают. Выйдет гораздо вкуснее, если в мясо натереть много сыра, а также положить сливочное масло. Изделия прекрасно держат форму и не распадаются на сковороде.

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Идея приготовления сочных куриных котлет без хлеба опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Все ингредиенты лучше всего измельчать в блендере.

Ингредиенты:

куриное филе – 600 г

сыр – 100 г

сливочное масло – 50 г

лук – 1 шт.

чеснок – 1-2 зубчика

панировочные сухари – 1 ст.л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Положить в блендер лук, чеснок, куриное филе.

2. Все сбить.

3. Добавить в фарш масло комнатной температуры, соль и перец.

4. Добавить тертый на мелкую терку творог и перемешать.

5. В конце добавить панировочные сухари, еще раз перемешать.

6. Сформировать котлеты.

7. Жарить до готовности.

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