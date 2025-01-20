Сочные куриные котлеты: что обязательно добавить в фарш

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
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Сочные куриные котлеты: что обязательно добавить в фарш

Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусных и легких котлет, а также отбивных, салатов. Еще филе можно очен вкусно запечь с овощами и сыром. 

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Сочные котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, а главное – сочных куриных котлет, с сыром. 

Рецепт котлет

Ингредиенты: 

  • куриное филе – 2 шт.
  • соль/перец – по вкусу
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 3 зуб. 
  • панировочные сухари – 1 ст.л
  • сыр моцарелла – 100 г

Способ приготовления: 

1. Филе, лук и чеснок перебейте в блендере. Добавить специи, натертый сыр и панировочные сухари и перемешайте.

Фарш для котлет

2. Сформируйте небольшие котлеты и обжарьте на сковороде с обеих сторон до готовности.

Сколько жарить котлеты

Готовые котлеты можно запечь еще в духовке!

Готовые котлеты

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