Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусных и легких котлет, а также отбивных, салатов. Еще филе можно очен вкусно запечь с овощами и сыром.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, а главное – сочных куриных котлет, с сыром.

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

соль/перец – по вкусу

лук – 1 шт.

чеснок – 3 зуб.

панировочные сухари – 1 ст.л

сыр моцарелла – 100 г

Способ приготовления:

1. Филе, лук и чеснок перебейте в блендере. Добавить специи, натертый сыр и панировочные сухари и перемешайте.

2. Сформируйте небольшие котлеты и обжарьте на сковороде с обеих сторон до готовности.

Готовые котлеты можно запечь еще в духовке!

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