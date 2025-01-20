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Сочные куриные котлеты: что обязательно добавить в фарш
Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусных и легких котлет, а также отбивных, салатов. Еще филе можно очен вкусно запечь с овощами и сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, а главное – сочных куриных котлет, с сыром.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт.
- соль/перец – по вкусу
- лук – 1 шт.
- чеснок – 3 зуб.
- панировочные сухари – 1 ст.л
- сыр моцарелла – 100 г
Способ приготовления:
1. Филе, лук и чеснок перебейте в блендере. Добавить специи, натертый сыр и панировочные сухари и перемешайте.
2. Сформируйте небольшие котлеты и обжарьте на сковороде с обеих сторон до готовности.
Готовые котлеты можно запечь еще в духовке!
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