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Сочные куриные котлеты для новогоднего стола: что обязательно добавить в фарш
Домашние куриные котлеты – лучшее блюдо для сытного обеда, а также для праздничного стола. Для того, чтобы они были сочными, добавьте в фарш твердый тертый сыр, сливочное масло, тертые сырые овощи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных котлет с сыром и сливочным маслом.
Ингредиенты:
- сыр – 100 г
- куриное филе – 650 г
- сливочное масло – 50 г
- лук – 1 шт.
- чеснок – 1-2 зуб.
- панировочные сухари – 1 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Переложите в блендер лук, чеснок, филе куриное и перебейте.
2. Добавьте в фарш масло комнатной температуры, соль и перец, туда же тертый твердый сыр и перемешайте.
3. Последними добавляем панировочные сухари, перемешиваем и формируем котлеты.
4. Пожарьте до готовности и после можно немного запечь в духовке!
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