Домашние куриные котлеты – лучшее блюдо для сытного обеда, а также для праздничного стола. Для того, чтобы они были сочными, добавьте в фарш твердый тертый сыр, сливочное масло, тертые сырые овощи.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных котлет с сыром и сливочным маслом.

Ингредиенты:

сыр – 100 г

куриное филе – 650 г

сливочное масло – 50 г

лук – 1 шт.

чеснок – 1-2 зуб.

панировочные сухари – 1 ст.л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Переложите в блендер лук, чеснок, филе куриное и перебейте.

2. Добавьте в фарш масло комнатной температуры, соль и перец, туда же тертый твердый сыр и перемешайте.

3. Последними добавляем панировочные сухари, перемешиваем и формируем котлеты.

4. Пожарьте до готовности и после можно немного запечь в духовке!

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