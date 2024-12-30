Сочные куриные котлеты для новогоднего стола: что обязательно добавить в фарш

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Сочные куриные котлеты для новогоднего стола: что обязательно добавить в фарш

Домашние куриные котлеты – лучшее блюдо для сытного обеда, а также для праздничного стола. Для того, чтобы они были сочными, добавьте в фарш твердый тертый сыр, сливочное масло, тертые сырые овощи.

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Как приготовить сочные котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных котлет с сыром и сливочным маслом. 

Рецепт котлет

Ингредиенты: 

  • сыр – 100 г
  • куриное филе – 650 г
  • сливочное масло – 50 г
  • лук – 1 шт. 
  • чеснок – 1-2 зуб.
  • панировочные сухари – 1 ст.л.
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Переложите в блендер лук, чеснок, филе куриное и перебейте. 

Фарш для котлет

2. Добавьте в фарш масло комнатной температуры, соль и перец, туда же тертый твердый сыр и перемешайте. 

Сыр для фарша

3. Последними добавляем панировочные сухари, перемешиваем и формируем котлеты.

Приготовление котлет

4. Пожарьте до готовности и после можно немного запечь в духовке!

Готовые котлеты

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