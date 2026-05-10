Домашние куриные котлеты могут быть не только нежными, но и по-настоящему сочными, если правильно выбрать мясо и добавить несколько простых ингредиентов. Для этого рецепта лучше всего подойдет именно куриное бедро, ведь оно делает фарш мягким и ароматным. Такие котлеты легко приготовить на обычной сковороде без сложных кулинарных техник. Блюдо прекрасно подходит как горячим, так и на следующий день.

Идея приготовления сочных куриных котлет из бедра опубликована на странице фудблогера korolivska1 в Instagram.

Ингредиенты:

куриное бедро – 800 г

лук – 150 г

сладкий перец – 200 г

петрушка или укроп – примерно 30 г

чеснок – 2–3 зубчика

холодная вода – 50 мл.

перемолотая овсянка – 30 г

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

копченая паприка – по вкусу

зира – щепотка

Способ приготовления:

1. Подготовьте мясо и овощи. Куриное бедро очистите от лишних пленок, лук и перец нарежьте крупными кусками, зелень промойте, а чеснок очистите.

2. Выложите куриное мясо, лук, перец, зелень и чеснок в чашу блендера или пропустите через мясорубку. Измельчите все до однородной массы.

3. Добавьте к фаршу перемолотую овсянку, холодную воду и специи.

4. Хорошо перемешайте массу ложкой или руками, чтобы она стала плотной и равномерной.

5. Сформируйте небольшие котлеты одинакового размера. После этого поставьте фарш или уже сформированные котлеты в холодильник примерно на час.

6. Именно этот этап поможет сделать текстуру более нежной и сочной.

7. Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла. Выложите котлеты и готовьте их на умеренном огне под крышкой.

8. Когда одна сторона хорошо подрумянится, аккуратно переверните котлеты и доведите до готовности.

9. Для этого рецепта не стоит использовать куриное филе, ведь оно делает блюдо более сухим.

10. Также важно не пережаривать котлеты на сильном огне, чтобы они остались мягкими внутри.

