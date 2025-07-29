Сочные куриные котлеты из филе на ужин: готовятся в духовке

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
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Сочные куриные котлеты из филе на ужин: готовятся в духовке

Вкусные домашние котлеты – универсальное блюдо на ужин. Вы можете использовать даже диетическое куриное филе и запечь сформированные изделия в духовке – котлеты будут очень нежными и сочными, если добавить в массу несколько простых компонентов.

Идея приготовления сочных куриных котлет в духовке на ужин опубликована на странице fasting marafon в Instagram.

Сочные куриные котлеты из филе на ужин: готовятся в духовке

Ингредиенты:

  • филе куриное – 500 г
  • помидоры – 100 г
  • кукуруза консервированная – 50 г
  • сметана – 40 г
  • яйцо – 1 шт.
  • мука – 30 г
  • сыр твердый – 100 г
  • соль, перец, паприка, сушеный чеснок

Способ приготовления:

Сочные куриные котлеты из филе на ужин: готовятся в духовке

1. Филе и помидоры мелко нарезать.

2. Добавить кукурузу, сметану, яйцо, муку и специи.

Сочные куриные котлеты из филе на ужин: готовятся в духовке

3. Все тщательно перемешать.

Сочные куриные котлеты из филе на ужин: готовятся в духовке

4. Выложить ложкой на пергамент.

5. Посыпать тертым сыром

6. Запекать в разогретой духовке 30 минут при температуре 180 градусов.

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