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Сочные куриные котлеты из филе на ужин: готовятся в духовке
Вкусные домашние котлеты – универсальное блюдо на ужин. Вы можете использовать даже диетическое куриное филе и запечь сформированные изделия в духовке – котлеты будут очень нежными и сочными, если добавить в массу несколько простых компонентов.
Идея приготовления сочных куриных котлет в духовке на ужин опубликована на странице fasting marafon в Instagram.
Ингредиенты:
- филе куриное – 500 г
- помидоры – 100 г
- кукуруза консервированная – 50 г
- сметана – 40 г
- яйцо – 1 шт.
- мука – 30 г
- сыр твердый – 100 г
- соль, перец, паприка, сушеный чеснок
Способ приготовления:
1. Филе и помидоры мелко нарезать.
2. Добавить кукурузу, сметану, яйцо, муку и специи.
3. Все тщательно перемешать.
4. Выложить ложкой на пергамент.
5. Посыпать тертым сыром
6. Запекать в разогретой духовке 30 минут при температуре 180 градусов.
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