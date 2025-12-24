Все рецепты
Сочные куриные котлеты на обед: что добавить в фарш для удачного вкуса
Сочные куриные котлеты – замечательное блюдо для обеда. Их можно совместить с картофельным пюре или другим любимым гарниром. Очень важно добавить правильные компоненты в фарш, чтобы изделия получились сочными.
Идея приготовления вкусных сочных котлет с брокколи и манкой опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш из куриного филе – 500 г
- яйцо куриное – 1 шт. (55 г)
- брокколи – 200 г
- чеснок – 2 зубца
- лук – ½ шт. (40 г)
- манка – 1 ст.л. (15 г)
- сметана 15% – 1 ст.л. (20 г)
- соль – по вкусу
- масло сливочное – 20 г
- масло – 5 г
Способ приготовления:
1. Брокколи отварить несколько минут до мягкости.
2. Охладить и мелко нарезать.
3. Смешать фарш, яйцо, брокколи, манку, сметану, измельченный лук и чеснок, добавить соль.
4. Сформировать котлеты и обжарить до румяной корочки.
5. Выложить в форму, сверху добавить небольшие кусочки масла.
6. Запекать 25-30 минут при температуре 190 градусов.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: