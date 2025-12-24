Сочные куриные котлеты на обед: что добавить в фарш для удачного вкуса

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
510
Сочные куриные котлеты – замечательное блюдо для обеда. Их можно совместить с картофельным пюре или другим любимым гарниром. Очень важно добавить правильные компоненты в фарш, чтобы изделия получились сочными.

Идея приготовления вкусных сочных котлет с брокколи и манкой опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

  • фарш из куриного филе – 500 г
  • яйцо куриное – 1 шт. (55 г)
  • брокколи – 200 г
  • чеснок – 2 зубца
  • лук – ½ шт. (40 г)
  • манка – 1 ст.л. (15 г)
  • сметана 15% – 1 ст.л. (20 г)
  • соль – по вкусу
  • масло сливочное – 20 г
  • масло – 5 г

Способ приготовления:

1. Брокколи отварить несколько минут до мягкости.

2. Охладить и мелко нарезать.

3. Смешать фарш, яйцо, брокколи, манку, сметану, измельченный лук и чеснок, добавить соль.

4. Сформировать котлеты и обжарить до румяной корочки.

5. Выложить в форму, сверху добавить небольшие кусочки масла.

6. Запекать 25-30 минут при температуре 190 градусов.

