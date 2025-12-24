Сочные куриные котлеты – замечательное блюдо для обеда. Их можно совместить с картофельным пюре или другим любимым гарниром. Очень важно добавить правильные компоненты в фарш, чтобы изделия получились сочными.

Идея приготовления вкусных сочных котлет с брокколи и манкой опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

фарш из куриного филе – 500 г

яйцо куриное – 1 шт. (55 г)

брокколи – 200 г

чеснок – 2 зубца

лук – ½ шт. (40 г)

манка – 1 ст.л. (15 г)

сметана 15% – 1 ст.л. (20 г)

соль – по вкусу

масло сливочное – 20 г

масло – 5 г

Способ приготовления:

1. Брокколи отварить несколько минут до мягкости.

2. Охладить и мелко нарезать.

3. Смешать фарш, яйцо, брокколи, манку, сметану, измельченный лук и чеснок, добавить соль.

4. Сформировать котлеты и обжарить до румяной корочки.

5. Выложить в форму, сверху добавить небольшие кусочки масла.

6. Запекать 25-30 минут при температуре 190 градусов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: