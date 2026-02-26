Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Сочные куриные котлеты на обед: делимся идеальным рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,0 т.
Куриные котлеты – идеальное дополнение к любому гарниру. Для того, чтобы изделия получились действительно вкусные и сочные, добавьте к фаршу натертые овощи.готовые котлеты вкусно подавать с любым гарниром на обед.

Идея приготовления сочных куриных котлет на обед опубликована на странице фудблогера haidukova recipes в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриный фарш – 400 г
  • картофель – 1 крупный
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • панировочные сухари – 30 г
  • соль, перец – по вкусу
  • зелень – по желанию

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить натертые на мелкой терке морковь, картофель и лук.

2. По желанию добавить зелень.

3. Добавить сухари, соль и перец.

4. Хорошо перемешать до однородной массы.

5. Сформировать небольшие котлетки и обжарить на небольшом количестве масла до золотистой корочки.

6. Затем переложить в форму, застеленную пергаментом, и запекать при 200°С примерно 15-20 минут.

7. Подавать с любым гарниром.

