Куриные котлеты – идеальное дополнение к любому гарниру. Для того, чтобы изделия получились действительно вкусные и сочные, добавьте к фаршу натертые овощи.готовые котлеты вкусно подавать с любым гарниром на обед.

Идея приготовления сочных куриных котлет на обед опубликована на странице фудблогера haidukova recipes в Instagram.

Ингредиенты:

куриный фарш – 400 г

картофель – 1 крупный

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

панировочные сухари – 30 г

соль, перец – по вкусу

зелень – по желанию

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить натертые на мелкой терке морковь, картофель и лук.

2. По желанию добавить зелень.

3. Добавить сухари, соль и перец.

4. Хорошо перемешать до однородной массы.

5. Сформировать небольшие котлетки и обжарить на небольшом количестве масла до золотистой корочки.

6. Затем переложить в форму, застеленную пергаментом, и запекать при 200°С примерно 15-20 минут.

7. Подавать с любым гарниром.

