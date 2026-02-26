Сочные куриные котлеты на обед: делимся идеальным рецептом
Куриные котлеты – идеальное дополнение к любому гарниру. Для того, чтобы изделия получились действительно вкусные и сочные, добавьте к фаршу натертые овощи.готовые котлеты вкусно подавать с любым гарниром на обед.
Идея приготовления сочных куриных котлет на обед опубликована на странице фудблогера haidukova recipes в Instagram.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 400 г
- картофель – 1 крупный
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- панировочные сухари – 30 г
- соль, перец – по вкусу
- зелень – по желанию
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить натертые на мелкой терке морковь, картофель и лук.
2. По желанию добавить зелень.
3. Добавить сухари, соль и перец.
4. Хорошо перемешать до однородной массы.
5. Сформировать небольшие котлетки и обжарить на небольшом количестве масла до золотистой корочки.
6. Затем переложить в форму, застеленную пергаментом, и запекать при 200°С примерно 15-20 минут.
7. Подавать с любым гарниром.
