Куриные котлеты могут быть не только простыми, но и по-настоящему сочными и ароматными. Для этого достаточно добавить особую овощную шапочку, которая сделает блюдо более нежным и насыщенным на вкус. Такой вариант прекрасно подходит для семейного обеда или ужина. К тому же котлеты готовятся в духовке, что значительно упрощает процесс.

Идея приготовления сочных котлет с овощной шапкой опубликована на странице фудблогера bouquet of bruschettas в Instagram.

Ингредиенты для котлет:

куриный фарш – 700 г

паприка – 1 ч.л.

сушеный чеснок – 1 ч.л.

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

Для овощной шапочки:

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

укроп – небольшой пучок

яйцо – 1 шт.

густой йогурт или сметана – 3 ст.л.

растительное масло – 1 ст.л.

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте овощную основу. Лук мелко нарежьте и обжарьте на небольшом количестве масла до прозрачности.

2. Добавьте натертую морковь и готовьте еще несколько минут, пока овощи станут мягкими. После этого снимите с огня и оставьте охлаждаться.

3. К охлажденным овощам добавьте измельченный чеснок, мелко нарезанный укроп, яйцо, густой йогурт или сметану. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте до однородной консистенции.

4. Отдельно подготовьте фарш. Добавьте к нему паприку, сушеный чеснок, соль и перец. Тщательно вымесите массу, чтобы специи равномерно распределились.

5. Сформируйте большие котлеты и выложите их на противень или в форму для запекания. Большие по размеру котлеты лучше сохраняют сочность во время приготовления.

6. На каждую котлету выложите щедрый слой овощной смеси, равномерно распределив ее по поверхности.

7. Запекайте блюдо в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 25-30 минут. За это время котлеты полностью приготовятся, а овощная шапочка станет нежной и ароматной.

8. Готовые куриные котлеты можно подавать с картофельным пюре, рисом, гречкой или свежими овощами. Благодаря овощной шапочке они получаются особенно сочными, а вкус становится значительно интереснее классического варианта блюда.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: