Сочные куриные котлеты по-новому: что добавить для лучшего вкуса

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
474
Сочные куриные котлеты по-новому: что добавить для лучшего вкуса
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Куриные котлеты могут быть не только простыми, но и по-настоящему сочными и ароматными. Для этого достаточно добавить особую овощную шапочку, которая сделает блюдо более нежным и насыщенным на вкус. Такой вариант прекрасно подходит для семейного обеда или ужина. К тому же котлеты готовятся в духовке, что значительно упрощает процесс.

Идея приготовления сочных котлет с овощной шапкой опубликована на странице фудблогера bouquet of bruschettas в Instagram.

Сочные куриные котлеты по-новому: что добавить для лучшего вкуса

Ингредиенты для котлет:

  • куриный фарш – 700 г
  • паприка – 1 ч.л.
  • сушеный чеснок – 1 ч.л.
  • соль – по вкусу
  • черный молотый перец – по вкусу

Для овощной шапочки:

  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • укроп – небольшой пучок
  • яйцо – 1 шт.
  • густой йогурт или сметана – 3 ст.л.
  • растительное масло – 1 ст.л.
  • соль – по вкусу
  • черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Сочные куриные котлеты по-новому: что добавить для лучшего вкуса

1. Сначала подготовьте овощную основу. Лук мелко нарежьте и обжарьте на небольшом количестве масла до прозрачности.

2. Добавьте натертую морковь и готовьте еще несколько минут, пока овощи станут мягкими. После этого снимите с огня и оставьте охлаждаться.

Сочные куриные котлеты по-новому: что добавить для лучшего вкуса

3. К охлажденным овощам добавьте измельченный чеснок, мелко нарезанный укроп, яйцо, густой йогурт или сметану. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте до однородной консистенции.

Сочные куриные котлеты по-новому: что добавить для лучшего вкуса

4. Отдельно подготовьте фарш. Добавьте к нему паприку, сушеный чеснок, соль и перец. Тщательно вымесите массу, чтобы специи равномерно распределились.

5. Сформируйте большие котлеты и выложите их на противень или в форму для запекания. Большие по размеру котлеты лучше сохраняют сочность во время приготовления.

Сочные куриные котлеты по-новому: что добавить для лучшего вкуса

6. На каждую котлету выложите щедрый слой овощной смеси, равномерно распределив ее по поверхности.

7. Запекайте блюдо в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 25-30 минут. За это время котлеты полностью приготовятся, а овощная шапочка станет нежной и ароматной.

Сочные куриные котлеты по-новому: что добавить для лучшего вкуса

8. Готовые куриные котлеты можно подавать с картофельным пюре, рисом, гречкой или свежими овощами. Благодаря овощной шапочке они получаются особенно сочными, а вкус становится значительно интереснее классического варианта блюда.

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