Сочные куриные котлеты: рассказываем, что обязательно нужно добавить в фарш

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт котлет

Для того, чтобы куриные котлеты были сочными и вкусными, кулинары советуют добавлять в фарш тертый кабачок, а также твердый сыр. Для пикантности добавьте специи, зелень, чеснок. 

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Что добавить в фарш для котлет

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных котлет из куриного фарша, с панировочными сухарями и в томатном соусе. 

Рецепт котлет

Ингредиенты: 

  • Куриный фарш – 700 г
  • Яйцо – 1 шт. 
  • Панировочные сухари – 3 ст.л. 
  • Соль, перец
  • Сушеный чеснок – 1-2 ч.л. 
  • Паприка – 1 ч.л. 
  • Сыр моцарелла – 150 г (или мини моцарелла)

Соус:

  • Лук –1 шт. 
  • Мука – 1 ст.л. 
  • Томатное пюре – 400 мл
  • Вода – 350 мл
  • Базилик свежий
  • Соль, перец, сахар 
  • Петрушка сушеная

Способ приготовления: 

1. К фаршу добавьте яйцо, панировочные сухари и специи. Замесите фарш и дайте постоять 20 минут.

Фарш для котлет

2. Сформируйте котлеты и во внутрь кладем сыр.

Сыр для блюда

3. Обжарьте котлеты на разогретой сковороде с обеих сторон. 

Сколько жарить котлеты

4. Для томатного соуса: обжарьте нарезанный кубиком лук 5 минут, добавьте муку и жарьте еще 1 минуту. После влейте воду и томатное пюре, всыпьте сушеную петрушка, свежий базилик, специи, доведите по вкусу и вылейте в соус котлеты.

Соус для котлет

Накройте крышкой и готовьте на медленном огне 15 минут! 

Готовые котлеты

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