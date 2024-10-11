Сочные куриные котлеты: рассказываем, что обязательно нужно добавить в фарш
Для того, чтобы куриные котлеты были сочными и вкусными, кулинары советуют добавлять в фарш тертый кабачок, а также твердый сыр. Для пикантности добавьте специи, зелень, чеснок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных котлет из куриного фарша, с панировочными сухарями и в томатном соусе.
Ингредиенты:
- Куриный фарш – 700 г
- Яйцо – 1 шт.
- Панировочные сухари – 3 ст.л.
- Соль, перец
- Сушеный чеснок – 1-2 ч.л.
- Паприка – 1 ч.л.
- Сыр моцарелла – 150 г (или мини моцарелла)
Соус:
- Лук –1 шт.
- Мука – 1 ст.л.
- Томатное пюре – 400 мл
- Вода – 350 мл
- Базилик свежий
- Соль, перец, сахар
- Петрушка сушеная
Способ приготовления:
1. К фаршу добавьте яйцо, панировочные сухари и специи. Замесите фарш и дайте постоять 20 минут.
2. Сформируйте котлеты и во внутрь кладем сыр.
3. Обжарьте котлеты на разогретой сковороде с обеих сторон.
4. Для томатного соуса: обжарьте нарезанный кубиком лук 5 минут, добавьте муку и жарьте еще 1 минуту. После влейте воду и томатное пюре, всыпьте сушеную петрушка, свежий базилик, специи, доведите по вкусу и вылейте в соус котлеты.
Накройте крышкой и готовьте на медленном огне 15 минут!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: