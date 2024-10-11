Для того, чтобы куриные котлеты были сочными и вкусными, кулинары советуют добавлять в фарш тертый кабачок, а также твердый сыр. Для пикантности добавьте специи, зелень, чеснок.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных котлет из куриного фарша, с панировочными сухарями и в томатном соусе.

Ингредиенты:

Куриный фарш – 700 г

Яйцо – 1 шт.

Панировочные сухари – 3 ст.л.

Соль, перец

Сушеный чеснок – 1-2 ч.л.

Паприка – 1 ч.л.

Сыр моцарелла – 150 г (или мини моцарелла)

Соус:

Лук –1 шт.

Мука – 1 ст.л.

Томатное пюре – 400 мл

Вода – 350 мл

Базилик свежий

Соль, перец, сахар

Петрушка сушеная

Способ приготовления:

1. К фаршу добавьте яйцо, панировочные сухари и специи. Замесите фарш и дайте постоять 20 минут.

2. Сформируйте котлеты и во внутрь кладем сыр.

3. Обжарьте котлеты на разогретой сковороде с обеих сторон.

4. Для томатного соуса: обжарьте нарезанный кубиком лук 5 минут, добавьте муку и жарьте еще 1 минуту. После влейте воду и томатное пюре, всыпьте сушеную петрушка, свежий базилик, специи, доведите по вкусу и вылейте в соус котлеты.

Накройте крышкой и готовьте на медленном огне 15 минут!

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