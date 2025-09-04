Сочные куриные котлеты с грибной начинкой: делимся рецептом вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,6 т.
Сочные куриные котлеты с грибной начинкой: делимся рецептом вкусного блюда

Домашние котлеты – лучшее блюдо для сытного обеда и ужина. Готовить их можно из разного мяса, а особенно вкусно будет из куриного филе. Но, чтобы фарш был сочным, добавьте тертые овощи, а также сыр.

Видео дня
Из какого фарша готовить котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных котлет с начинкой из грибов, сыра и моркови. 

Рецепт котлет

Ингредиенты: 

  • фарш 600-700 г
  • яйцо 1 шт
  • соль, перец, специи
  • панировочные сухари 2-3 ст.л.
  • вода 50 мл

Начинка:

  • морковь 1 шт
  • зеленый лук пучок (можно репчатый)
  • шампиньоны 200г
  • соль, перец
  • масло 2-3 ст.л.
  • сметана 2 ст.л.
  • моцарелла 100 г

Способ приготовления: 

1. В фарш добавьте специи и воду. 

Мясной фарш

2. Пожарьте грибы с морковью и луком, добавьте соль, перец и сметану, протушите.

Грибная начинка

3. Выложите на противень фарш, сделайте углубление и туда выложите начинку. 

Сколько готовить котлеты

4. Запекайте 30 минут при 180 С, а затем еще 5 минут. 

Готовые котлеты

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаедарецептпродукты

Сейчас мы готовим

Все рецепты