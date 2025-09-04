Видео дня
Сочные куриные котлеты с грибной начинкой: делимся рецептом вкусного блюда
Домашние котлеты – лучшее блюдо для сытного обеда и ужина. Готовить их можно из разного мяса, а особенно вкусно будет из куриного филе. Но, чтобы фарш был сочным, добавьте тертые овощи, а также сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных котлет с начинкой из грибов, сыра и моркови.
Ингредиенты:
- фарш 600-700 г
- яйцо 1 шт
- соль, перец, специи
- панировочные сухари 2-3 ст.л.
- вода 50 мл
Начинка:
- морковь 1 шт
- зеленый лук пучок (можно репчатый)
- шампиньоны 200г
- соль, перец
- масло 2-3 ст.л.
- сметана 2 ст.л.
- моцарелла 100 г
Способ приготовления:
1. В фарш добавьте специи и воду.
2. Пожарьте грибы с морковью и луком, добавьте соль, перец и сметану, протушите.
3. Выложите на противень фарш, сделайте углубление и туда выложите начинку.
4. Запекайте 30 минут при 180 С, а затем еще 5 минут.
