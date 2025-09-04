Домашние котлеты – лучшее блюдо для сытного обеда и ужина. Готовить их можно из разного мяса, а особенно вкусно будет из куриного филе. Но, чтобы фарш был сочным, добавьте тертые овощи, а также сыр.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных котлет с начинкой из грибов, сыра и моркови.

Ингредиенты:

фарш 600-700 г

яйцо 1 шт

соль, перец, специи

панировочные сухари 2-3 ст.л.

вода 50 мл

Начинка:

морковь 1 шт

зеленый лук пучок (можно репчатый)

шампиньоны 200г

соль, перец

масло 2-3 ст.л.

сметана 2 ст.л.

моцарелла 100 г

Способ приготовления:

1. В фарш добавьте специи и воду.

2. Пожарьте грибы с морковью и луком, добавьте соль, перец и сметану, протушите.

3. Выложите на противень фарш, сделайте углубление и туда выложите начинку.

4. Запекайте 30 минут при 180 С, а затем еще 5 минут.

