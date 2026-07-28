Куриные котлеты с кабачком – это простое домашнее блюдо, которое всегда получается нежным и сочным. Кабачок делает фарш более мягким и придает котлетам приятную текстуру. Такой рецепт отлично подойдет для быстрого обеда или ужина. Для приготовления понадобятся доступные ингредиенты и совсем немного времени.

Идея приготовления сочных куриных котлет с кабачком опубликована на странице gotuyemo v kayf в Instagram.

Ингредиенты:

куриный фарш – 500 г

репчатый лук – 1 небольшая головка

морковь – 1 небольшая штука

кабачок – 1 небольшой (примерно 300 г)

яйцо – 1 штука

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

растительное масло – для жарки.

Способ приготовления:

1. Сначала очистите и мелко нарежьте лук. Обжарьте его на небольшом количестве масла до мягкости и появления легкой золотистой корочки. Благодаря этому котлеты приобретут более насыщенный вкус.

2. Морковь натрите на мелкой терке. Кабачок также натрите на терке и хорошо отожмите руками или с помощью марли, чтобы избавиться от лишней жидкости. Это поможет сохранить правильную консистенцию фарша.

3. В глубокой миске смешайте куриный фарш, обжаренный лук, морковь, кабачок и яйцо. Добавьте соль и черный молотый перец по вкусу. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной массы.

4. Сформируйте котлеты желаемого размера. При необходимости можно слегка смочить руки водой, чтобы фарш не прилипал во время формирования.

5. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и выложите котлеты. Обжаривайте их на среднем огне по несколько минут с каждой стороны до образования аппетитной золотистой корочки. Затем накройте сковороду крышкой и доведите котлеты до готовности еще в течение 5-7 минут.

6. Готовые куриные котлеты с кабачком получаются очень сочными и нежными. Они прекрасно сочетаются с картофельным пюре, рисом, свежими овощами или лёгким овощным салатом.

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