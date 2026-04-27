Сочные куриные котлеты с моцареллой: как приготовить
Домашние котлеты – это всегда простое и понятное блюдо, которое подходит на каждый день. Если добавить внутрь сыр, они получаются еще более сочными и нежными. Такой вариант легко приготовить даже без кулинарного опыта. Блюдо хорошо сочетается с любым гарниром и нравится как взрослым, так и детям. Это удачное решение для быстрого обеда или ужина.
Идея приготовления сочных куриных котлет с моцареллой опубликована на странице an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш куриный – 600 г
- яйцо – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- зелень – по вкусу
- соль – по вкусу
- специи – по вкусу
- панировочные сухари – 3-4 ст.л.
- масло или топленое масло – для жарки
- моцарелла (мини или кусочками) – по необходимости
Способ приготовления:
1. Выложите куриный фарш в глубокую миску.
2. Добавьте яйцо, соль, специи, мелко натертый или измельченный лук и нарезанную зелень.
3. Всыпьте панировочные сухари и хорошо перемешайте до однородной массы.
4. Смочите руки водой, чтобы фарш не липнул. Возьмите небольшую порцию, расплескайте ее в ладони, в центр выложите кусочек моцареллы.
5. Аккуратно заверните сыр внутрь, сформировав котлету.
6. Разогрейте сковородку с растительным или топленым маслом.
7. Выложите котлеты и обжаривайте на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.
8. После этого накройте крышкой и доведите до готовности еще несколько минут, чтобы мясо хорошо пропарилось, а сыр внутри расплавился.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: