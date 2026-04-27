Сочные куриные котлеты с моцареллой: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Сочные куриные котлеты с моцареллой: как приготовить

Домашние котлеты – это всегда простое и понятное блюдо, которое подходит на каждый день. Если добавить внутрь сыр, они получаются еще более сочными и нежными. Такой вариант легко приготовить даже без кулинарного опыта. Блюдо хорошо сочетается с любым гарниром и нравится как взрослым, так и детям. Это удачное решение для быстрого обеда или ужина.

Идея приготовления сочных куриных котлет с моцареллой опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Сочные куриные котлеты с моцареллой: как приготовить

Ингредиенты:

  • фарш куриный – 600 г
  • яйцо – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • зелень – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • специи – по вкусу
  • панировочные сухари – 3-4 ст.л.
  • масло или топленое масло – для жарки
  • моцарелла (мини или кусочками) – по необходимости

Способ приготовления:

Сочные куриные котлеты с моцареллой: как приготовить

1. Выложите куриный фарш в глубокую миску.

2. Добавьте яйцо, соль, специи, мелко натертый или измельченный лук и нарезанную зелень.

Сочные куриные котлеты с моцареллой: как приготовить

3. Всыпьте панировочные сухари и хорошо перемешайте до однородной массы.

4. Смочите руки водой, чтобы фарш не липнул. Возьмите небольшую порцию, расплескайте ее в ладони, в центр выложите кусочек моцареллы.

Сочные куриные котлеты с моцареллой: как приготовить

5. Аккуратно заверните сыр внутрь, сформировав котлету.

6. Разогрейте сковородку с растительным или топленым маслом.

7. Выложите котлеты и обжаривайте на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.

Сочные куриные котлеты с моцареллой: как приготовить

8. После этого накройте крышкой и доведите до готовности еще несколько минут, чтобы мясо хорошо пропарилось, а сыр внутри расплавился.

