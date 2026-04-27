Домашние котлеты – это всегда простое и понятное блюдо, которое подходит на каждый день. Если добавить внутрь сыр, они получаются еще более сочными и нежными. Такой вариант легко приготовить даже без кулинарного опыта. Блюдо хорошо сочетается с любым гарниром и нравится как взрослым, так и детям. Это удачное решение для быстрого обеда или ужина.

Идея приготовления сочных куриных котлет с моцареллой опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

фарш куриный – 600 г

яйцо – 1 шт.

лук – 1 шт.

зелень – по вкусу

соль – по вкусу

специи – по вкусу

панировочные сухари – 3-4 ст.л.

масло или топленое масло – для жарки

моцарелла (мини или кусочками) – по необходимости

Способ приготовления:

1. Выложите куриный фарш в глубокую миску.

2. Добавьте яйцо, соль, специи, мелко натертый или измельченный лук и нарезанную зелень.

3. Всыпьте панировочные сухари и хорошо перемешайте до однородной массы.

4. Смочите руки водой, чтобы фарш не липнул. Возьмите небольшую порцию, расплескайте ее в ладони, в центр выложите кусочек моцареллы.

5. Аккуратно заверните сыр внутрь, сформировав котлету.

6. Разогрейте сковородку с растительным или топленым маслом.

7. Выложите котлеты и обжаривайте на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.

8. После этого накройте крышкой и доведите до готовности еще несколько минут, чтобы мясо хорошо пропарилось, а сыр внутри расплавился.

