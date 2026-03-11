Для того, чтобы куриные котлеты получились сочными и мягкими, добавьте внутрь сыр. на этот случай прекрасно подойдет моцарелла. А для хрустящей используйте пинировочные сухари.

Идея приготовления сочных куриных котлет с моцареллой опубликована на странице фудблогера olena.foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

600 г куриного фарша

1 яйцо

1,5 ст.л. панировочных сухарей

40 мл. сливок (20%)

1 небольшая луковица или ½ большой (натереть)

чеснок свежий или сушеный

соль и перец – по вкусу

моцарелла (шарики или натертая)

по желанию зелень

Способ приготовления:

1. В миске соедините куриный фарш, яйцо, панировочные сухари, сливки, соль и перец.

2. По желанию добавьте мелко нарезанную зелень.

3. Хорошо перемешайте до однородности.

4. Влажными руками сформируйте котлетку, внутрь положите шарик моцареллы или немного натертой.

5. Закройте сыр фаршем и сформируйте котлету.

6. Обжарьте котлетки на сковороде с небольшим количеством масла на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.

7. Накройте крышкой и тушите еще 5-7 минут до готовности.

8. Или после обжарки переложите в форму и запеките в духовке 7-10 минут при температуре 180°C.

