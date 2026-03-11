Сочные куриные котлеты с сыром на ужин: подавайте с любым гарниром
Для того, чтобы куриные котлеты получились сочными и мягкими, добавьте внутрь сыр. на этот случай прекрасно подойдет моцарелла. А для хрустящей используйте пинировочные сухари.
Идея приготовления сочных куриных котлет с моцареллой опубликована на странице фудблогера olena.foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- 600 г куриного фарша
- 1 яйцо
- 1,5 ст.л. панировочных сухарей
- 40 мл. сливок (20%)
- 1 небольшая луковица или ½ большой (натереть)
- чеснок свежий или сушеный
- соль и перец – по вкусу
- моцарелла (шарики или натертая)
- по желанию зелень
Способ приготовления:
1. В миске соедините куриный фарш, яйцо, панировочные сухари, сливки, соль и перец.
2. По желанию добавьте мелко нарезанную зелень.
3. Хорошо перемешайте до однородности.
4. Влажными руками сформируйте котлетку, внутрь положите шарик моцареллы или немного натертой.
5. Закройте сыр фаршем и сформируйте котлету.
6. Обжарьте котлетки на сковороде с небольшим количеством масла на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.
7. Накройте крышкой и тушите еще 5-7 минут до готовности.
8. Или после обжарки переложите в форму и запеките в духовке 7-10 минут при температуре 180°C.
