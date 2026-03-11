Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Сочные куриные котлеты с сыром на ужин: подавайте с любым гарниром

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
162
Сочные куриные котлеты с сыром на ужин: подавайте с любым гарниром

Для того, чтобы куриные котлеты получились сочными и мягкими, добавьте внутрь сыр. на этот случай прекрасно подойдет моцарелла. А для хрустящей используйте пинировочные сухари.

Идея приготовления сочных куриных котлет с моцареллой опубликована на странице фудблогера olena.foodblog в Instagram.

Сочные куриные котлеты с сыром на ужин: подавайте с любым гарниром

Ингредиенты:

  • 600 г куриного фарша
  • 1 яйцо
  • 1,5 ст.л. панировочных сухарей
  • 40 мл. сливок (20%)
  • 1 небольшая луковица или ½ большой (натереть)
  • чеснок свежий или сушеный
  • соль и перец – по вкусу
  • моцарелла (шарики или натертая)
  • по желанию зелень

Способ приготовления:

Сочные куриные котлеты с сыром на ужин: подавайте с любым гарниром

1. В миске соедините куриный фарш, яйцо, панировочные сухари, сливки, соль и перец.

2. По желанию добавьте мелко нарезанную зелень.

Сочные куриные котлеты с сыром на ужин: подавайте с любым гарниром

3. Хорошо перемешайте до однородности.

4. Влажными руками сформируйте котлетку, внутрь положите шарик моцареллы или немного натертой.

Сочные куриные котлеты с сыром на ужин: подавайте с любым гарниром

5. Закройте сыр фаршем и сформируйте котлету.

Сочные куриные котлеты с сыром на ужин: подавайте с любым гарниром

6. Обжарьте котлетки на сковороде с небольшим количеством масла на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.

7. Накройте крышкой и тушите еще 5-7 минут до готовности.

Сочные куриные котлеты с сыром на ужин: подавайте с любым гарниром

8. Или после обжарки переложите в форму и запеките в духовке 7-10 минут при температуре 180°C.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

