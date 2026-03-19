Для того, чтобы куриные котлеты в духовке были сочные, сочетайте мясо с правильными ингредиентами. Добавьте кукурузу, а также сметану. Сверху очень вкусно притрусить натертым сыром.

Идея приготовления сочных куриных котлет в духовке опубликована на странице фудблогера polli cooking в Instagram.

Ингредиенты:

500 г филе курицы

1 небольшой помидор

1 яйцо

2 ст.л. консервированной кукурузы

1 ст.л. сметаны

сухой чеснок, копченая паприка, соль

40 г муки

100 г сыра

Способ приготовления:

1. Филе мелко нарезать.

1. Добавить нарезанный помидор, яйцо, кукурузу, сметану, соль и специи.

2. Перемешать до однородности.

3. Выложить котлеты на застеленный пергаментом противень.

4. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

