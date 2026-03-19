Сочные куриные котлеты в духовке: добавьте кукурузу и много сыра
Для того, чтобы куриные котлеты в духовке были сочные, сочетайте мясо с правильными ингредиентами. Добавьте кукурузу, а также сметану. Сверху очень вкусно притрусить натертым сыром.
Идея приготовления сочных куриных котлет в духовке опубликована на странице фудблогера polli cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- 500 г филе курицы
- 1 небольшой помидор
- 1 яйцо
- 2 ст.л. консервированной кукурузы
- 1 ст.л. сметаны
- сухой чеснок, копченая паприка, соль
- 40 г муки
- 100 г сыра
Способ приготовления:
1. Филе мелко нарезать.
1. Добавить нарезанный помидор, яйцо, кукурузу, сметану, соль и специи.
2. Перемешать до однородности.
3. Выложить котлеты на застеленный пергаментом противень.
4. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
