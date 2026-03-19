Сочные куриные котлеты в духовке: добавьте кукурузу и много сыра

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
57
Для того, чтобы куриные котлеты в духовке были сочные, сочетайте мясо с правильными ингредиентами. Добавьте кукурузу, а также сметану. Сверху очень вкусно притрусить натертым сыром.

Идея приготовления сочных куриных котлет в духовке опубликована на странице фудблогера polli cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • 500 г филе курицы
  • 1 небольшой помидор
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л. консервированной кукурузы
  • 1 ст.л. сметаны
  • сухой чеснок, копченая паприка, соль
  • 40 г муки
  • 100 г сыра

Способ приготовления:

1. Филе мелко нарезать.

1. Добавить нарезанный помидор, яйцо, кукурузу, сметану, соль и специи.

2. Перемешать до однородности.

3. Выложить котлеты на застеленный пергаментом противень.

4. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

