Сочные куриные котлеты в панировке: очень похожи на наггетсы

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
213
Вместо привычных наггетсов можно приготовить сочные куриные котлеты, Их можно сделать небольшими и окунуть в кляр. А для хрустящей корочки добавьте сыр.

Идея приготовления маленьких куриных котлеток с сыром опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриный или индюшиный фарш – 500 г
  • сыр твердый – 100 г
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 1-2 зубчика
  • соль, перец – по вкусу
  • приправа к фаршу/курице – 1 ч.л.

  • яйца – 2 шт.
  • мука – 2 ст.л.
  • молоко – 50 мл.

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить измельченный в блендере лук, чеснок, специи и натертый сыр.

2. Хорошо вымесить фарш.

3. Сформировать маленькие котлеты-наггетсы влажными руками.

4. Смешать все ингредиенты для кляра.

5. Окунуть каждую котлету в кляр.

6. Обжарить на среднем огне до румяной корочки.

