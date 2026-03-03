Вместо привычных наггетсов можно приготовить сочные куриные котлеты, Их можно сделать небольшими и окунуть в кляр. А для хрустящей корочки добавьте сыр.

Идея приготовления маленьких куриных котлеток с сыром опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

куриный или индюшиный фарш – 500 г

сыр твердый – 100 г

лук – 1 шт.

чеснок – 1-2 зубчика

соль, перец – по вкусу

приправа к фаршу/курице – 1 ч.л.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

мука – 2 ст.л.

молоко – 50 мл.

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить измельченный в блендере лук, чеснок, специи и натертый сыр.

2. Хорошо вымесить фарш.

3. Сформировать маленькие котлеты-наггетсы влажными руками.

4. Смешать все ингредиенты для кляра.

5. Окунуть каждую котлету в кляр.

6. Обжарить на среднем огне до румяной корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: