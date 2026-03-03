Все рецепты
Сочные куриные котлеты в панировке: очень похожи на наггетсы
Вместо привычных наггетсов можно приготовить сочные куриные котлеты, Их можно сделать небольшими и окунуть в кляр. А для хрустящей корочки добавьте сыр.
Идея приготовления маленьких куриных котлеток с сыром опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.
Ингредиенты:
- куриный или индюшиный фарш – 500 г
- сыр твердый – 100 г
- лук – 1 шт.
- чеснок – 1-2 зубчика
- соль, перец – по вкусу
- приправа к фаршу/курице – 1 ч.л.
- яйца – 2 шт.
- мука – 2 ст.л.
- молоко – 50 мл.
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить измельченный в блендере лук, чеснок, специи и натертый сыр.
2. Хорошо вымесить фарш.
3. Сформировать маленькие котлеты-наггетсы влажными руками.
4. Смешать все ингредиенты для кляра.
5. Окунуть каждую котлету в кляр.
6. Обжарить на среднем огне до румяной корочки.
