Сочные куриные котлеты в томатном соусе: простой рецепт
Для того, чтобы куриные котлеты были сочными и вкусными, кулинары советуют добавить в фарш тертые овощи, а еще можно тертый твердый сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных, вкусных котлет с сыром, которые готовятся в томатном соусе.
Ингредиенты:
- Куриный фарш – 700 г
- Яйцо – 1 шт.
- Панировочные сухари – 3 ст.л.
- Соль, перец
- Сушеный чеснок – 1-2 ч.л.
- Паприка – 1 ч.л.
- Сыр моцарелла – 150 г (или мини моцарелла);
Соус:
- Лук – 1 шт.
- Мука – 1 ст.л.
- Томатное пюре – 400 мл
- Вода – 350 мл
- Базилик свежий
- Соль, перец, сахар
- Петрушка сушеная
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить яйцо, панировочные сухари и специи. Замешиваем фарш и даем постоять 20 минут.
2. Сформируйте котлеты и во внутрь положите сыр.
3. Обжарьте их с обеих сторон.
4. Для томатного соуса: обжарьте нарезанный кубиком лук 5 минут. Добавьте муку и жарьте еще 1 минут. Влейте воду и томатное пюре. Далее добавьте сушеную петрушка, свежий базилик, специи, и положите в соус котлеты.
Готовьте под крышкой на медленном огне в течение 15 мин и готово!
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