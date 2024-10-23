Сочные куриные котлеты в томатном соусе: простой рецепт

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Сочные куриные котлеты в томатном соусе: простой рецепт

Для того, чтобы куриные котлеты были сочными и вкусными, кулинары советуют добавить в фарш тертые овощи, а еще можно тертый твердый сыр.

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Как приготовить вкусные котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных, вкусных котлет с сыром, которые готовятся в томатном соусе.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Куриный фарш – 700 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Панировочные сухари – 3 ст.л.
  • Соль, перец
  • Сушеный чеснок – 1-2 ч.л.
  • Паприка – 1 ч.л.
  • Сыр моцарелла – 150 г (или мини моцарелла);

Соус:

  • Лук – 1 шт.
  • Мука – 1 ст.л.
  • Томатное пюре – 400 мл
  • Вода – 350 мл
  • Базилик свежий
  • Соль, перец, сахар
  • Петрушка сушеная

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить яйцо, панировочные сухари и специи. Замешиваем фарш и даем постоять 20 минут. 

Фарш для котлет

2. Сформируйте котлеты и во внутрь положите сыр.

Сыр для блюда

3. Обжарьте их с обеих сторон.

Сколько жарить котлеты

4. Для томатного соуса: обжарьте нарезанный кубиком лук 5 минут. Добавьте муку и жарьте еще 1 минут. Влейте воду и томатное пюре. Далее добавьте сушеную петрушка, свежий базилик, специи, и положите в соус котлеты.

Приготовление котлет

Готовьте под крышкой на медленном огне в течение 15 мин и готово!

Готовые котлеты

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