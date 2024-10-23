Для того, чтобы куриные котлеты были сочными и вкусными, кулинары советуют добавить в фарш тертые овощи, а еще можно тертый твердый сыр.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных, вкусных котлет с сыром, которые готовятся в томатном соусе.

Ингредиенты:

Куриный фарш – 700 г

Яйцо – 1 шт.

Панировочные сухари – 3 ст.л.

Соль, перец

Сушеный чеснок – 1-2 ч.л.

Паприка – 1 ч.л.

Сыр моцарелла – 150 г (или мини моцарелла);

Соус:

Лук – 1 шт.

Мука – 1 ст.л.

Томатное пюре – 400 мл

Вода – 350 мл

Базилик свежий

Соль, перец, сахар

Петрушка сушеная

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить яйцо, панировочные сухари и специи. Замешиваем фарш и даем постоять 20 минут.

2. Сформируйте котлеты и во внутрь положите сыр.

3. Обжарьте их с обеих сторон.

4. Для томатного соуса: обжарьте нарезанный кубиком лук 5 минут. Добавьте муку и жарьте еще 1 минут. Влейте воду и томатное пюре. Далее добавьте сушеную петрушка, свежий базилик, специи, и положите в соус котлеты.

Готовьте под крышкой на медленном огне в течение 15 мин и готово!

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