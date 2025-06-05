Сочные куриные крылья с чесноком и соевым соусом: мясо просто тает во рту
Куриные крылья – мясо, которое очень быстро готовится. Если у вас нет много времени для того, чтобы стоять на кухне, такой продукт станет идеальным вариантом. Нужно только выбрать правильные ингредиенты маринада для удачного и насыщенного вкуса.
Идея приготовления сочных куриных крылышек в медово-соевом соусе опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Дайте мясу промариноваться 30 минут.
Ингредиенты:
- куриные крылышки – 1 кг.
- чеснок – 6 зубчиков
- соевый соус – 80 мл.
- соль с пряностями для курицы – 2 ч.л.
- мед – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Крылышки хорошо промыть.
2. Разрезать на две части.
3. Натереть чеснок, добавить его к крылышкам вместе со всеми ингредиентами для маринада.
4. Хорошо перемешать и оставить мариноваться на 30 минут.
5. Выложить крылышки на противень, застеленный пергаментом.
6. Поставить в духовку, разогретую до 190 градусов.
7. Выпекать 20 минут.
8. Достать из духовки.
9. Смазать остатками маринада и поставить запекаться еще 10 минут с конвекцией для хрустящей корочки.
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