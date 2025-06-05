Куриные крылья – мясо, которое очень быстро готовится. Если у вас нет много времени для того, чтобы стоять на кухне, такой продукт станет идеальным вариантом. Нужно только выбрать правильные ингредиенты маринада для удачного и насыщенного вкуса.

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Идея приготовления сочных куриных крылышек в медово-соевом соусе опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Дайте мясу промариноваться 30 минут.

Ингредиенты:

куриные крылышки – 1 кг.

чеснок – 6 зубчиков

соевый соус – 80 мл.

соль с пряностями для курицы – 2 ч.л.

мед – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Крылышки хорошо промыть.

2. Разрезать на две части.

3. Натереть чеснок, добавить его к крылышкам вместе со всеми ингредиентами для маринада.

4. Хорошо перемешать и оставить мариноваться на 30 минут.

5. Выложить крылышки на противень, застеленный пергаментом.

6. Поставить в духовку, разогретую до 190 градусов.

7. Выпекать 20 минут.

8. Достать из духовки.

9. Смазать остатками маринада и поставить запекаться еще 10 минут с конвекцией для хрустящей корочки.

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