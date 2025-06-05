Сочные куриные крылья с чесноком и соевым соусом: мясо просто тает во рту

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Сочные куриные крылья с чесноком и соевым соусом: мясо просто тает во рту

Куриные крылья – мясо, которое очень быстро готовится. Если у вас нет много времени для того, чтобы стоять на кухне, такой продукт станет идеальным вариантом. Нужно только выбрать правильные ингредиенты маринада для удачного и насыщенного вкуса.

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Идея приготовления сочных куриных крылышек в медово-соевом соусе опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Дайте мясу промариноваться 30 минут.

Сочные куриные крылья с чесноком и соевым соусом: мясо просто тает во рту

Ингредиенты:

  • куриные крылышки – 1 кг.
  • чеснок – 6 зубчиков
  • соевый соус – 80 мл.
  • соль с пряностями для курицы – 2 ч.л.
  • мед – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Сочные куриные крылья с чесноком и соевым соусом: мясо просто тает во рту

1. Крылышки хорошо промыть.

2. Разрезать на две части.

Сочные куриные крылья с чесноком и соевым соусом: мясо просто тает во рту

3. Натереть чеснок, добавить его к крылышкам вместе со всеми ингредиентами для маринада.

4. Хорошо перемешать и оставить мариноваться на 30 минут.

Сочные куриные крылья с чесноком и соевым соусом: мясо просто тает во рту

5. Выложить крылышки на противень, застеленный пергаментом.

Сочные куриные крылья с чесноком и соевым соусом: мясо просто тает во рту

6. Поставить в духовку, разогретую до 190 градусов.

7. Выпекать 20 минут.

Сочные куриные крылья с чесноком и соевым соусом: мясо просто тает во рту

8. Достать из духовки.

9. Смазать остатками маринада и поставить запекаться еще 10 минут с конвекцией для хрустящей корочки.

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