Сочные куриные рулетики на ужин: можно подавать с любым гарниром
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Куриное филе легко превратить в интересное горячее блюдо, если обернуть его тонкими ломтиками бекона и приготовить со сливочным соусом. Сначала рулетики обжаривают до румяной корочки, а затем тушат вместе с помидорами черри, чесноком и сливками. В результате получается нежная курица с насыщенным ароматным соусом.
Идея приготовления сочных куриных рулетиков на ужин опубликована на странице recipes ira в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт.
- бекон: несколько ломтиков, по количеству кусочков курицы
- помидоры черри – 200-250 г
- сливки 20% – 150-200 мл.
- чеснок – 3 зубчика
- твёрдый сыр – около 50 г
- паприка – 0,5 ч.л.
- сушеный чеснок или приправа для курицы – 0,5 ч.л.
- соль – по вкусу
- черный молотый перец – по вкусу
- растительное масло – для обжаривания
Способ приготовления:
1. Куриное филе промойте, просушите и нарежьте вдоль на полоски. Каждый кусочек приправьте солью, паприкой и сухим чесноком или специями для курицы.
2. Подготовленное филе оберните ломтиками бекона. Ломтики должны плотно облегать курицу, чтобы во время обжаривания рулетики хорошо держали форму.
3. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте куриные рулетики со всех сторон до золотистой корочки. Когда они подрумянятся, переложите их на тарелку.
4. В той же сковороде приготовьте основу для соуса. Выложите целые помидоры черри и добавьте измельчённый чеснок. Обжаривайте всё несколько минут, чтобы овощи стали ароматными.
5. После этого влейте сливки, приправьте их солью, черным перцем и паприкой. Перемешайте и дайте соусу прогреться.
6. Верните куриные рулетики в сковороду, накройте крышкой и тушите на слабом огне несколько минут. За это время курица должна полностью приготовиться, а сливочный соус – немного загустеть.
7. Перед подачей посыпьте рулетики натертым твёрдым сыром. Подавать блюдо лучше всего горячим, вместе с любимым гарниром. Нежное куриное филе, хрустящий бекон, сладковатые помидоры черри и сливочный соус хорошо сочетаются друг с другом, поэтому такой ужин легко может стать одним из любимых блюд в семье.
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