Куриное филе точно не будет сухим, если завернуть внутрь сочную грибную начинку. Сверху добавьте много натертого сыра. Блюдо получится очень нежное и сытное.

Идея приготовления сочных куриных рулетиков с грибами и сыром опубликована на странице vivien kab в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 3 шт.

шампиньоны – 200 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

твердый сыр – 150 г

сметана – 2 ст.л.

яйца – 2 шт.

сливочное масло – 50 г

чеснок – 3 зубчика

соль, перец, паприка – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе разрезать вдоль пополам и хорошо отбить.

2. Посолить, поперчить, посыпать паприкой.

3. Сложить филе друг на друга и отставить.

4. Для начинки нарезать лук и грибы, морковь натереть на терке.

5. Тушить все на сливочном масле, посолить и поперчить.

6. Натереть сыр:

50 г добавить в начинку

100 г оставляем для сырной шапки.

7. Для сырной шапки смешать натертый сыр, сметану и яйца.

8. На каждый кусок филе выложить начинку, сформировать рулетики и выложить в форму.

9. Сверху смазать сырной массой.

10. Запекать в духовке при температуре 180 °C 25-30 минут.

