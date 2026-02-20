Сочные куриные рулетики с грибной начинкой: как приготовить
Куриное филе точно не будет сухим, если завернуть внутрь сочную грибную начинку. Сверху добавьте много натертого сыра. Блюдо получится очень нежное и сытное.
Идея приготовления сочных куриных рулетиков с грибами и сыром опубликована на странице vivien kab в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 3 шт.
- шампиньоны – 200 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- твердый сыр – 150 г
- сметана – 2 ст.л.
- яйца – 2 шт.
- сливочное масло – 50 г
- чеснок – 3 зубчика
- соль, перец, паприка – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе разрезать вдоль пополам и хорошо отбить.
2. Посолить, поперчить, посыпать паприкой.
3. Сложить филе друг на друга и отставить.
4. Для начинки нарезать лук и грибы, морковь натереть на терке.
5. Тушить все на сливочном масле, посолить и поперчить.
6. Натереть сыр:
- 50 г добавить в начинку
- 100 г оставляем для сырной шапки.
7. Для сырной шапки смешать натертый сыр, сметану и яйца.
8. На каждый кусок филе выложить начинку, сформировать рулетики и выложить в форму.
9. Сверху смазать сырной массой.
10. Запекать в духовке при температуре 180 °C 25-30 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: