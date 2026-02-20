Сочные куриные рулетики с грибной начинкой: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
69
Сочные куриные рулетики с грибной начинкой: как приготовить

Куриное филе точно не будет сухим, если завернуть внутрь сочную грибную начинку. Сверху добавьте много натертого сыра. Блюдо получится очень нежное и сытное.

Идея приготовления сочных куриных рулетиков с грибами и сыром опубликована на странице vivien kab в Instagram.

Ингредиенты:

Ингредиенты:

  • куриное филе – 3 шт.
  • шампиньоны – 200 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • твердый сыр – 150 г
  • сметана – 2 ст.л.
  • яйца – 2 шт.
  • сливочное масло – 50 г
  • чеснок – 3 зубчика
  • соль, перец, паприка – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе разрезать вдоль пополам и хорошо отбить.

1. Куриное филе разрезать вдоль пополам и хорошо отбить.

2. Посолить, поперчить, посыпать паприкой.

3. Сложить филе друг на друга и отставить.

3. Сложить филе друг на друга и отставить.

4. Для начинки нарезать лук и грибы, морковь натереть на терке.

5. Тушить все на сливочном масле, посолить и поперчить.

6. Натереть сыр:

6. Натереть сыр:

  • 50 г добавить в начинку
  • 100 г оставляем для сырной шапки.

7. Для сырной шапки смешать натертый сыр, сметану и яйца.

8. На каждый кусок филе выложить начинку, сформировать рулетики и выложить в форму.

8. На каждый кусок филе выложить начинку, сформировать рулетики и выложить в форму.

9. Сверху смазать сырной массой.

10. Запекать в духовке при температуре 180 °C 25-30 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

