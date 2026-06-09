Если хочется приготовить что-то вкуснее обычного запеченного филе, стоит обратить внимание на куриные рулетики с грибами, овощами и сыром. Начинка делает мясо сочным, а сырная заливка образует аппетитную золотистую корочку. Блюдо получается питательным, хорошо держит форму и эффектно выглядит при подаче.

Идея приготовления сочных куриных рулетиков в духовке опубликована на странице фудблогера vivien kab в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 3 шт.

шампиньоны – 200 г

лук репчатый – 1 шт.

морковь – 1 шт.

твердый сыр – 150 г

сметана – 2 ст. л.

яйца – 2 шт.

сливочное масло – 50 г

чеснок – 3 зубчика

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

паприка – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе разрежьте вдоль на более тонкие пласты и хорошо отбейте. Посолите, поперчите и приправьте паприкой. Оставьте мясо на несколько минут, чтобы оно впитало специи.

2. Для начинки мелко нарежьте лук и грибы. Морковь натрите на крупной терке. Обжарьте овощи и шампиньоны на сливочном масле до мягкости. Добавьте соль и перец по вкусу.

3. Твердый сыр натрите на терке. Часть сыра (примерно 50 г) добавьте к готовой начинке и перемешайте.

4. Для сырной заливки соедините остальной тертый сыр, сметану, яйца и измельченный чеснок. Хорошо размешайте до однородности.

5. На каждый кусок подготовленного филе выложите порцию начинки и сформируйте рулетики. Переложите их в форму для запекания.

6. Сверху равномерно распределите сырную массу.

7. Запекайте блюдо в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25-30 минут до появления румяной корочки.

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