Сочные куриные рулетики с начинкой: блюдо на каждый день и для праздничного стола
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Если хочется приготовить что-то вкуснее обычного запеченного филе, стоит обратить внимание на куриные рулетики с грибами, овощами и сыром. Начинка делает мясо сочным, а сырная заливка образует аппетитную золотистую корочку. Блюдо получается питательным, хорошо держит форму и эффектно выглядит при подаче.
Идея приготовления сочных куриных рулетиков в духовке опубликована на странице фудблогера vivien kab в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 3 шт.
- шампиньоны – 200 г
- лук репчатый – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- твердый сыр – 150 г
- сметана – 2 ст. л.
- яйца – 2 шт.
- сливочное масло – 50 г
- чеснок – 3 зубчика
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- паприка – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе разрежьте вдоль на более тонкие пласты и хорошо отбейте. Посолите, поперчите и приправьте паприкой. Оставьте мясо на несколько минут, чтобы оно впитало специи.
2. Для начинки мелко нарежьте лук и грибы. Морковь натрите на крупной терке. Обжарьте овощи и шампиньоны на сливочном масле до мягкости. Добавьте соль и перец по вкусу.
3. Твердый сыр натрите на терке. Часть сыра (примерно 50 г) добавьте к готовой начинке и перемешайте.
4. Для сырной заливки соедините остальной тертый сыр, сметану, яйца и измельченный чеснок. Хорошо размешайте до однородности.
5. На каждый кусок подготовленного филе выложите порцию начинки и сформируйте рулетики. Переложите их в форму для запекания.
6. Сверху равномерно распределите сырную массу.
7. Запекайте блюдо в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25-30 минут до появления румяной корочки.
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