Сочные куриные рулетики в беконе: как приготовить: как приготовить
Куриное филе – очень простой и универсальный продукт. Из него можно сделать отбивные, разнообразные салаты. Также очень простыми и сытными будут куриные рулетики с начинкой в духовке.
Идея приготовления сочных куриных рулетиков с начинкой опубликована на странице фудблогера olena.foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе
- бекон
- моцарелла
- крем-сыр
- сметана или майонез
- французская горчица
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе отбить, посолить и поперчить.
2. Выложить начинку из крем-сыра и моцареллы.
3. Свернуть рулетиком.
4. Обернуть полосками бекона.
5. Сверху смазать смесью сметаны и французской горчицы.
6. Запекать в аэрогриле 15 минут при температуре 180 градусов.
