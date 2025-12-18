Куриное филе – очень простой и универсальный продукт. Из него можно сделать отбивные, разнообразные салаты. Также очень простыми и сытными будут куриные рулетики с начинкой в духовке.

Идея приготовления сочных куриных рулетиков с начинкой опубликована на странице фудблогера olena.foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе

бекон

моцарелла

крем-сыр

сметана или майонез

французская горчица

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе отбить, посолить и поперчить.

2. Выложить начинку из крем-сыра и моцареллы.

3. Свернуть рулетиком.

4. Обернуть полосками бекона.

5. Сверху смазать смесью сметаны и французской горчицы.

6. Запекать в аэрогриле 15 минут при температуре 180 градусов.

