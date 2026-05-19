Сочные куриные рулетики в беконе: мясо получится очень сочным

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
6
Куриные рулетики в беконе – простое и очень удачное блюдо для ужина или праздничного стола. Благодаря бекону мясо остается сочным внутри, а сверху образуется аппетитная румяная корочка. Готовятся такие рулетики быстро и хорошо сочетаются с овощами, картофелем или легкими соусами. Для рецепта понадобится минимум ингредиентов и совсем немного времени.

Идея приготовления сочных куриных рулетиков в беконе опубликована на странице фудблогера olena.foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриное филе – 2 шт.
  • бекон – 200 г
  • масло – 1 ст. л.
  • соль – 0,5 ч.л.
  • специи к курице – по вкусу
  • соус терияки или барбекю – 2-3 ст.л.

Ингредиенты для соуса:

  • греческий йогурт – 4 ст.л.
  • чеснок – 1 зубчик
  • укроп или петрушка – 1-2 ст.л.
  • горчица в зернах – 1 ч.л.
  • соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте длинными брусочками одинакового размера. Добавьте масло, соль и любимые специи, после чего хорошо перемешайте мясо.

2. Каждый кусочек курицы заверните в полоску бекона и выложите в форму для запекания или на решетку аэрогриля.

3. Для приготовления в аэрогриле выставьте температуру 180 градусов и готовьте рулетики примерно 15 минут. Если запекаете в духовке, готовьте при 200 градусах около 25–30 минут.

4. За несколько минут до готовности смажьте рулетики соусом терияки или барбекю. Благодаря этому сверху появится красивая глазированная корочка.

5. Отдельно приготовьте легкий соус. Смешайте греческий йогурт, измельченную зелень, горчицу, чеснок, соль и перец.

6. Подавайте куриные рулетики горячими вместе с соусом. Блюдо получается очень сочным, ароматным и сытным даже без дополнительного гарнира.

