Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
132
Из куриного филе, которое точно есть в вашей морозилке, можно приготовить вкусные мясные рулетики. Внутрь положите сыр и ветчину. А для хрустящей корочки используйте пинировочные сухари.

Идея приготовления сочных куриных рулетиков опубликована на странице фудблогера kitchen yuliana в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриное филе – 2 шт.
  • 4 ломтика твердого сыра
  • 4 кусочка копченой ветчины
  • соль, перец, травы
  • 2 яйцо
  • масло (подсолнечное или сливочное) для обжаривания
  • панировочные сухари

Способ приготовления:

1. Разрежьте куриное филе пополам вдоль, отбейте молоточком.

2. Посыпьте солью душистыми травами, мясо перцем.

3. На каждую такую "отбивную" выложите ветчину и ломтик сыра.

4. Заверните вместе рулетом.

5. Заверните каждую порцию в пищевую пленку, так, чтобы кончики были закручены как у конфеты, уберите заготовки на полчаса в холодильник, это позволит мясу пропитаться.

6. Яйца взбейте венчиком, добавив щепотку соли, обмакивайте в них рулетики.

7. Щедро обваляйте их в панировочных сухариках.

8. Разогрейте сковороду, добавьте растительное масло.

9. На небольшом огне обжарьте заготовки в горячем масле до золотистой корочки.

