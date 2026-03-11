Сочные куриные рулетики в хрустящей панировке: внутри сыр и ветчина
Из куриного филе, которое точно есть в вашей морозилке, можно приготовить вкусные мясные рулетики. Внутрь положите сыр и ветчину. А для хрустящей корочки используйте пинировочные сухари.
Идея приготовления сочных куриных рулетиков опубликована на странице фудблогера kitchen yuliana в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт.
- 4 ломтика твердого сыра
- 4 кусочка копченой ветчины
- соль, перец, травы
- 2 яйцо
- масло (подсолнечное или сливочное) для обжаривания
- панировочные сухари
Способ приготовления:
1. Разрежьте куриное филе пополам вдоль, отбейте молоточком.
2. Посыпьте солью душистыми травами, мясо перцем.
3. На каждую такую "отбивную" выложите ветчину и ломтик сыра.
4. Заверните вместе рулетом.
5. Заверните каждую порцию в пищевую пленку, так, чтобы кончики были закручены как у конфеты, уберите заготовки на полчаса в холодильник, это позволит мясу пропитаться.
6. Яйца взбейте венчиком, добавив щепотку соли, обмакивайте в них рулетики.
7. Щедро обваляйте их в панировочных сухариках.
8. Разогрейте сковороду, добавьте растительное масло.
9. На небольшом огне обжарьте заготовки в горячем масле до золотистой корочки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: