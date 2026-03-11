Из куриного филе, которое точно есть в вашей морозилке, можно приготовить вкусные мясные рулетики. Внутрь положите сыр и ветчину. А для хрустящей корочки используйте пинировочные сухари.

Идея приготовления сочных куриных рулетиков опубликована на странице фудблогера kitchen yuliana в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

4 ломтика твердого сыра

4 кусочка копченой ветчины

соль, перец, травы

2 яйцо

масло (подсолнечное или сливочное) для обжаривания

панировочные сухари

Способ приготовления:

1. Разрежьте куриное филе пополам вдоль, отбейте молоточком.

2. Посыпьте солью душистыми травами, мясо перцем.

3. На каждую такую "отбивную" выложите ветчину и ломтик сыра.

4. Заверните вместе рулетом.

5. Заверните каждую порцию в пищевую пленку, так, чтобы кончики были закручены как у конфеты, уберите заготовки на полчаса в холодильник, это позволит мясу пропитаться.

6. Яйца взбейте венчиком, добавив щепотку соли, обмакивайте в них рулетики.

7. Щедро обваляйте их в панировочных сухариках.

8. Разогрейте сковороду, добавьте растительное масло.

9. На небольшом огне обжарьте заготовки в горячем масле до золотистой корочки.

