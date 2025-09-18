Ленивые голубцы – сытное блюдо, с которым вы можете значительно сэкономить время. Вам не придется пропаривать капусту и делать с ней множество манипуляций – просто все смешайте и сформируйте изделия.

Видео дня

Идея приготовления сочных ленивых голубцов с рисом опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.

Ингредиенты:

фарш – 500 г

капуста – 500 г

рис (сырой) – 65 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 маленькая

сметана – 100 г

томатная паста – 1,5 ст.л.

вода – 400 мл.

чеснок – 2 зубчика

мука – 1 ч.л.

сахар – 1 ч.л. (или по вкусу)

соль, черный перец, сухой чеснок, копченая паприка – по вкусу

зелень для подачи

Способ приготовления:

1. Рис отварить до полуготовности.

2. Капусту мелко нашинковать, протушить с морковью и луком до мягкости.

3. В миске смешать фарш, рис, тушеную капусту, соль, перец, сухой чеснок и копченую паприку. Сформировать котлетки.

4. Для соуса: смешать сметану, томатную пасту, муку, измельченный чеснок, сахар и соль. Добавить 400 мл воды и хорошо перемешать.

5. Выложить голубцы в форму для запекания, залить соусом.

6. Выпекать при 180°C около 50 минут.

7. Подавать горячими с зеленью и сметаной.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: