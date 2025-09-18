Сочные ленивые голубцы без заморочки: парить капусту не придется

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,3 т.
Ленивые голубцы – сытное блюдо, с которым вы можете значительно сэкономить время. Вам не придется пропаривать капусту и делать с ней множество манипуляций – просто все смешайте и сформируйте изделия.

Идея приготовления сочных ленивых голубцов с рисом опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.

Ингредиенты:

  • фарш – 500 г
  • капуста – 500 г
  • рис (сырой) – 65 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 маленькая
  • сметана – 100 г
  • томатная паста – 1,5 ст.л.
  • вода – 400 мл.
  • чеснок – 2 зубчика
  • мука – 1 ч.л.
  • сахар – 1 ч.л. (или по вкусу)
  • соль, черный перец, сухой чеснок, копченая паприка – по вкусу
  • зелень для подачи

Способ приготовления:

1. Рис отварить до полуготовности.

2. Капусту мелко нашинковать, протушить с морковью и луком до мягкости.

3. В миске смешать фарш, рис, тушеную капусту, соль, перец, сухой чеснок и копченую паприку. Сформировать котлетки.

4. Для соуса: смешать сметану, томатную пасту, муку, измельченный чеснок, сахар и соль. Добавить 400 мл воды и хорошо перемешать.

5. Выложить голубцы в форму для запекания, залить соусом.

6. Выпекать при 180°C около 50 минут.

7. Подавать горячими с зеленью и сметаной.

