Сочные ленивые голубцы без заморочки: парить капусту не придется
Ленивые голубцы – сытное блюдо, с которым вы можете значительно сэкономить время. Вам не придется пропаривать капусту и делать с ней множество манипуляций – просто все смешайте и сформируйте изделия.
Идея приготовления сочных ленивых голубцов с рисом опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш – 500 г
- капуста – 500 г
- рис (сырой) – 65 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 маленькая
- сметана – 100 г
- томатная паста – 1,5 ст.л.
- вода – 400 мл.
- чеснок – 2 зубчика
- мука – 1 ч.л.
- сахар – 1 ч.л. (или по вкусу)
- соль, черный перец, сухой чеснок, копченая паприка – по вкусу
- зелень для подачи
Способ приготовления:
1. Рис отварить до полуготовности.
2. Капусту мелко нашинковать, протушить с морковью и луком до мягкости.
3. В миске смешать фарш, рис, тушеную капусту, соль, перец, сухой чеснок и копченую паприку. Сформировать котлетки.
4. Для соуса: смешать сметану, томатную пасту, муку, измельченный чеснок, сахар и соль. Добавить 400 мл воды и хорошо перемешать.
5. Выложить голубцы в форму для запекания, залить соусом.
6. Выпекать при 180°C около 50 минут.
7. Подавать горячими с зеленью и сметаной.
