Сочные ленивые голубцы на обед: делимся простым рецептом
Если у вас есть немного мясного фарша – приготовьте сочные ленивые голубцы. Такое блюдо идеально подходит на обед. К тому же, вы сделаете его очень быстро без лишней мороки.
Идея приготовления сочных ленивых голубцов на обед опубликована на странице фудблогера talli sun в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш куриный (из бедра) – 1 кг.
- рис – 100-120 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- капуста пекинская – 300 г
- яйцо – 1 шт.
- соль, перец, сухой чеснок
- сметана – 200 г
- томатная паста – 2-3 ст.л. (можно взять томатное пюре)
Способ приготовления:
1. Рис отварить до полуготовности, лук измельчить, обжарить с натертой на крупной терке морковью.
2. Добавить к фаршу рис, лук с морковью, капусту, яйцо.
3. Посолить, поперчить.
4. Добавить сухой чеснок. Хорошо перемешать.
5. Сформировать котлетки, выложить в форму.
6. Смешать сметану с томатной пастой, добавить немного воды, залить голубцы.
7. Готовить при температуре 180 градусов 40 минут (на середине готовки перевернуть).
