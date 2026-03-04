Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Сочные ленивые голубцы на обед: делимся простым рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,2 т.
Если у вас есть немного мясного фарша – приготовьте сочные ленивые голубцы. Такое блюдо идеально подходит на обед. К тому же, вы сделаете его очень быстро без лишней мороки.

Идея приготовления сочных ленивых голубцов на обед опубликована на странице фудблогера talli sun в Instagram.

Ингредиенты:

  • фарш куриный (из бедра) – 1 кг.
  • рис – 100-120 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • капуста пекинская – 300 г
  • яйцо – 1 шт.
  • соль, перец, сухой чеснок
  • сметана – 200 г
  • томатная паста – 2-3 ст.л. (можно взять томатное пюре)

Способ приготовления:

1. Рис отварить до полуготовности, лук измельчить, обжарить с натертой на крупной терке морковью.

2. Добавить к фаршу рис, лук с морковью, капусту, яйцо.

3. Посолить, поперчить.

4. Добавить сухой чеснок. Хорошо перемешать.

5. Сформировать котлетки, выложить в форму.

6. Смешать сметану с томатной пастой, добавить немного воды, залить голубцы.

7. Готовить при температуре 180 градусов 40 минут (на середине готовки перевернуть).

