Сочные ленивые голубцы на обед: как приготовить
Ленивые голубцы – очень простой вариант блюда для обеда. Вам не придется пропаривать капусту, а также заворачивать внутрь начинку. Просто сформируйте изделия и добавьте сочную заливку.
Идея приготовления сочных ленивых голубцов на обед опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш – 700 г
- рис в сухом виде 130 г
- капуста молодая, половинка (если очень маленькая то целая)
- лук – 1 шт.
- морковь – 2 шт.
- томатная паста – 3 ст.л.
- сметана – 4 ст.л.
- мука – 2 ст.л.
- соль, специи
- масло для жарки (у меня кокосовое)
- вода – 0,5 л
Способ приготовления:
1. Лук и морковь обжарить на сковороде до мягкости, туда же добавить нашинкованную капусту, тушить 10–15 мин.
2. В миске смешать фарш, предварительно отваренный рис и овощи. Посолить и добавить специи.
3. Вымешать и сформировать голубцы, выложить на противень.
4. Для заливки смешать томатную пасту, сметану, муку, соль и воду.
5. Перемешать и залить голубцы, поставить в духовку на 40–50 мин.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: