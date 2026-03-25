Сочные ленивые голубцы на обед: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
36
Ленивые голубцы – очень простой вариант блюда для обеда. Вам не придется пропаривать капусту, а также заворачивать внутрь начинку. Просто сформируйте изделия и добавьте сочную заливку.

Идея приготовления сочных ленивых голубцов на обед опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • фарш – 700 г
  • рис в сухом виде 130 г
  • капуста молодая, половинка (если очень маленькая то целая)
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 2 шт.
  • томатная паста – 3 ст.л.
  • сметана – 4 ст.л.
  • мука – 2 ст.л.
  • соль, специи
  • масло для жарки (у меня кокосовое)
  • вода – 0,5 л

Способ приготовления:

1. Лук и морковь обжарить на сковороде до мягкости, туда же добавить нашинкованную капусту, тушить 10–15 мин.

2. В миске смешать фарш, предварительно отваренный рис и овощи. Посолить и добавить специи.

3. Вымешать и сформировать голубцы, выложить на противень.

4. Для заливки смешать томатную пасту, сметану, муку, соль и воду.

5. Перемешать и залить голубцы, поставить в духовку на 40–50 мин.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты