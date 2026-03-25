Ленивые голубцы – очень простой вариант блюда для обеда. Вам не придется пропаривать капусту, а также заворачивать внутрь начинку. Просто сформируйте изделия и добавьте сочную заливку.

Идея приготовления сочных ленивых голубцов на обед опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.

Ингредиенты:

фарш – 700 г

рис в сухом виде 130 г

капуста молодая, половинка (если очень маленькая то целая)

лук – 1 шт.

морковь – 2 шт.

томатная паста – 3 ст.л.

сметана – 4 ст.л.

мука – 2 ст.л.

соль, специи

масло для жарки (у меня кокосовое)

вода – 0,5 л

Способ приготовления:

1. Лук и морковь обжарить на сковороде до мягкости, туда же добавить нашинкованную капусту, тушить 10–15 мин.

2. В миске смешать фарш, предварительно отваренный рис и овощи. Посолить и добавить специи.

3. Вымешать и сформировать голубцы, выложить на противень.

4. Для заливки смешать томатную пасту, сметану, муку, соль и воду.

5. Перемешать и залить голубцы, поставить в духовку на 40–50 мин.

