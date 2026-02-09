Сочные ленивые голубцы в духовке: готовятся за считанные минуты
Ленивые голубцы – очень простая альтернатива классическому варианту блюда. Вам не придется пропаривать капуста или заворачивать в нее начинку, что значительно экономит время. К тому же, изделия не будут жирные, потому что запекаются в духовке.
Идея приготовления сочных ленивых голубцов в духовке опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш – 500-700 г (свинина, говядина или ассорти)
- капуста – 300-450 г (мелко нашинкованная).
- рис – 1 стакан (отварить до полуготовности).
- овощи – 1 луковица, 1 морковь.
- заливка – 1-2 яйца
Ингредиенты для соуса:
- 200 г сметаны
- 2 ст.л. томатной пасты
- 1-2 стакана воды (или бульона)
- соль и специи.
Способ приготовления:
1. Капусту мелко нарежьте. Если она твердая, залейте ее кипятком на 5-10 минут, а затем отожмите.
2. Лук измельчите, морковь натрите. Обжарьте их на растительном масле до мягкости.
3. В большой миске смешайте фарш, рис, капусту, зажарку и яйца.
4. Добавьте соль, перец и любимые приправы (например, кориандр).
5. Смоченными в воде руками сформируйте круглые или продолговатые котлетки и выложите их в смазанную форму для запекания.
6. Смешайте сметану с томатной пастой и водой. Залейте голубцы так, чтобы жидкость покрывала их почти полностью.
7. Поставьте в разогретую до 180–200°C духовку.
8. Запекайте примерно 45-60 минут.
9. Для сочности первые 40 минут можно накрыть форму фольгой.
