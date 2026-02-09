Ленивые голубцы – очень простая альтернатива классическому варианту блюда. Вам не придется пропаривать капуста или заворачивать в нее начинку, что значительно экономит время. К тому же, изделия не будут жирные, потому что запекаются в духовке.

Идея приготовления сочных ленивых голубцов в духовке опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.

Ингредиенты:

фарш – 500-700 г (свинина, говядина или ассорти)

капуста – 300-450 г (мелко нашинкованная).

рис – 1 стакан (отварить до полуготовности).

овощи – 1 луковица, 1 морковь.

заливка – 1-2 яйца

Ингредиенты для соуса:

200 г сметаны

2 ст.л. томатной пасты

1-2 стакана воды (или бульона)

соль и специи.

Способ приготовления:

1. Капусту мелко нарежьте. Если она твердая, залейте ее кипятком на 5-10 минут, а затем отожмите.

2. Лук измельчите, морковь натрите. Обжарьте их на растительном масле до мягкости.

3. В большой миске смешайте фарш, рис, капусту, зажарку и яйца.

4. Добавьте соль, перец и любимые приправы (например, кориандр).

5. Смоченными в воде руками сформируйте круглые или продолговатые котлетки и выложите их в смазанную форму для запекания.

6. Смешайте сметану с томатной пастой и водой. Залейте голубцы так, чтобы жидкость покрывала их почти полностью.

7. Поставьте в разогретую до 180–200°C духовку.

8. Запекайте примерно 45-60 минут.

9. Для сочности первые 40 минут можно накрыть форму фольгой.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: