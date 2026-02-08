Сочные мясные гнезда из фарша: лучше привычных котлет
Если у вас есть немного мясного фарша – приготовьте сытные и очень сочные гнезда. Внутрь можно добавить вкусную грибную начинку, а сверху добавьте сыр. Это будет значительно вкуснее классических жареных котлет.
Идея приготовления сочных мясных гнезд из фарша опубликована на странице фудблогера olha.holovina в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш – 600-700 г
- грибы – 300 г
- моцарелла от бренда – 150 г
- лук – 1 шт.
- соль (у меня сванская) – по вкусу
- копченая паприка – по вкусу
- перец – по вкусу
- мускатный орех – щепотка
- специи к мясу – по вкусу
- сливки 20-33% – 100 мл.
Способ приготовления:
1. В фарш добавить соль, перец, мускатный орех и специи. Хорошо вымесить.
2. Сформировать на пергаменте мясные гнезда, сделать в них углубления.
3. Грибы и лук мелко нарезать, обжарить до мягкости и испарения лишней влаги, добавить специи.
4. Влить сливки, прогреть 2-3 минуты.
5. Наполнить гнезда грибной начинкой.
6. Запекать при температуре 180 градусов 20 минут.
7. Достать, щедро посыпать тертым сыром.
8. Отправить в духовку еще на 15 минут до румяной корочки.
