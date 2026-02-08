Если у вас есть немного мясного фарша – приготовьте сытные и очень сочные гнезда. Внутрь можно добавить вкусную грибную начинку, а сверху добавьте сыр. Это будет значительно вкуснее классических жареных котлет.

Идея приготовления сочных мясных гнезд из фарша опубликована на странице фудблогера olha.holovina в Instagram.

Ингредиенты:

фарш – 600-700 г

грибы – 300 г

моцарелла от бренда – 150 г

лук – 1 шт.

соль (у меня сванская) – по вкусу

копченая паприка – по вкусу

перец – по вкусу

мускатный орех – щепотка

специи к мясу – по вкусу

сливки 20-33% – 100 мл.

Способ приготовления:

1. В фарш добавить соль, перец, мускатный орех и специи. Хорошо вымесить.

2. Сформировать на пергаменте мясные гнезда, сделать в них углубления.

3. Грибы и лук мелко нарезать, обжарить до мягкости и испарения лишней влаги, добавить специи.

4. Влить сливки, прогреть 2-3 минуты.

5. Наполнить гнезда грибной начинкой.

6. Запекать при температуре 180 градусов 20 минут.

7. Достать, щедро посыпать тертым сыром.

8. Отправить в духовку еще на 15 минут до румяной корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: