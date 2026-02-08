Сочные мясные гнезда из фарша: лучше привычных котлет

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
432
Сочные мясные гнезда из фарша: лучше привычных котлет

Если у вас есть немного мясного фарша – приготовьте сытные и очень сочные гнезда. Внутрь можно добавить вкусную грибную начинку, а сверху добавьте сыр. Это будет значительно вкуснее классических жареных котлет.

Идея приготовления сочных мясных гнезд из фарша опубликована на странице фудблогера olha.holovina в Instagram.

Ингредиенты:

  • фарш – 600-700 г
  • грибы – 300 г
  • моцарелла от бренда – 150 г
  • лук – 1 шт.
  • соль (у меня сванская) – по вкусу
  • копченая паприка – по вкусу
  • перец – по вкусу
  • мускатный орех – щепотка
  • специи к мясу – по вкусу
  • сливки 20-33% – 100 мл.

Способ приготовления:

1. В фарш добавить соль, перец, мускатный орех и специи. Хорошо вымесить.

2. Сформировать на пергаменте мясные гнезда, сделать в них углубления.

3. Грибы и лук мелко нарезать, обжарить до мягкости и испарения лишней влаги, добавить специи.

4. Влить сливки, прогреть 2-3 минуты.

5. Наполнить гнезда грибной начинкой.

6. Запекать при температуре 180 градусов 20 минут.

7. Достать, щедро посыпать тертым сыром.

8. Отправить в духовку еще на 15 минут до румяной корочки.

