Сочные мясные гнезда на обед: добавьте грибы и много сыра
Вместо привычных котлет на обед из фарша можно приготовить сочные гнезда. Сформировать их очень легко получится с помощью стакана. Внутрь добавьте вкусную начинку из грибов и сыра – это очень быстро и вкусно.
Идея приготовления сочных мясных гнезд на обед опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш из свинины – 700 г
- яйцо – 1 шт.
- панировочные сухари – 1 ст.л.
- соль, перец, паприка, специи к мясу
Ингредиенты для начинки:
- шампиньоны – 350 г
- лук – 1 шт.
- помидор – 1-2 шт.
- сыр – 120 г
- майонез
- укроп, петрушка
- растительное масло
- соль, перец
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить яйцо, панировочные сухари, соль и специи.
2. Тщательно перемешать и отбить.
3. Сформировать шарики, выложить их на противень, застеленный силиконизированным пергаментом.
4. С помощью стакана сделать углубления.
5. Для начинки на растительном масле обжарить лук, добавить грибы и готовить до готовности. Посолить, поперчить.
6. Гнезда из фарша смазать майонезом, выложить грибную начинку, сверху помидор.
7. Готовить в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут, за 5 минут до готовности посыпать сыром.
8. Готовое блюдо посыпать зеленью.
