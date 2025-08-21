Вместо привычных котлет на обед из фарша можно приготовить сочные гнезда. Сформировать их очень легко получится с помощью стакана. Внутрь добавьте вкусную начинку из грибов и сыра – это очень быстро и вкусно.

Идея приготовления сочных мясных гнезд на обед опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

фарш из свинины – 700 г

яйцо – 1 шт.

панировочные сухари – 1 ст.л.

соль, перец, паприка, специи к мясу

Ингредиенты для начинки:

шампиньоны – 350 г

лук – 1 шт.

помидор – 1-2 шт.

сыр – 120 г

майонез

укроп, петрушка

растительное масло

соль, перец

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить яйцо, панировочные сухари, соль и специи.

2. Тщательно перемешать и отбить.

3. Сформировать шарики, выложить их на противень, застеленный силиконизированным пергаментом.

4. С помощью стакана сделать углубления.

5. Для начинки на растительном масле обжарить лук, добавить грибы и готовить до готовности. Посолить, поперчить.

6. Гнезда из фарша смазать майонезом, выложить грибную начинку, сверху помидор.

7. Готовить в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут, за 5 минут до готовности посыпать сыром.

8. Готовое блюдо посыпать зеленью.

